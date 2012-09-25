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Udgået
FC8146/01
Spar op til 20 % energi*
Philips EasyLife-støvsugeren er designet til at give flotte rengøringsresultater og samtidig bruge mindre energi end almindelige støvsugere. Du kan desuden nemt tømme støvbeholderen uden at få snavsede hænder med et enkelt tryk på en knap.
1400 W
Parquet
Den effektive 1400 W motor genererer en maks. sugestyrke på 300 W, som betyder, at du forbruger mindre energi uden at gå på kompromis med rengøringsresultaterne.
Indikatorlyset tændes, når spanden er fuld og skal tømmes. Ved at tømme og rengøre spanden og filteret sikrer du vedligeholdelsen af den optimale rengøringsevne.
Støvbeholderens håndtag gør det nemt at tage den ud og holde den over skraldespanden.
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3.5
ud af 5
73
Anmeldelser
Katrin
25/09/2012
Deutschland
Bezahlbarer und beutelfreier Markenstaubsauger
Habe den easylife vor einem jahr gekauft und bin immer noch sehr zufrieden. Er ist leicht auszuleeren, saugt sehr gut und ist gut zu reinigen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger
fredchen68
08/05/2012
Deutschland
Uneingeschränkt empfehlenswert
Einfach Handhabung bei geringen Kosten und einer überzeugenden Saugleistung, das ist das was man bei einem solchen Gerät sucht und in diesem Philips Staubsauger findet. Ich bin begeistert und nutze ihn öfter, als ich zuvor andere Staubsauger zur Freude meiner Frau nutzte.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger
Megan
30/05/2019
Österreich
Auch nach 10 Jahren im Einsatz
Wir haben unseren Easylife ohne Beutel vor gut 10 Jahren gekauft, tauschen unsere Filter 2x pro Jahr. Auch nach dieser langen Laufzeit steht er im Vergleich zu einem Beutelsauger noch immer dafür, wenn man Filter regelmäßig komplett reinigt. D.h. in diesem Fall auch den Schaustoffilter, denn dann saugt er wie am ersten Tag! Gäbe es ihn noch, wir würden ihn wieder kaufen und sind gespannt, wie er mit der neuen TriZone-Bürste saugt, da leider unsere Bürste nun aufgrund von Materialermüdung gebrochen ist.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger
Sammenlignet med 2000 W støvsuger. Philips' interne målinger, 2010.