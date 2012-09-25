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  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
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  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Lifestyle Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

Udgået

EasyLifePoseløs støvsuger

FC8146/01

3.5

| (73) Anmeldelser

Spar op til 20 % energi*

Philips EasyLife-støvsugeren er designet til at give flotte rengøringsresultater og samtidig bruge mindre energi end almindelige støvsugere. Du kan desuden nemt tømme støvbeholderen uden at få snavsede hænder med et enkelt tryk på en knap.

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Støvsuger til miljørigtig støvsugning

Spar op til 20 % energi*

  • 1400 W

  • Parquet

1400 W motor, der genererer maks. 300 W sugestyrke

1400 W motor, der genererer maks. 300 W sugestyrke

Den effektive 1400 W motor genererer en maks. sugestyrke på 300 W, som betyder, at du forbruger mindre energi uden at gå på kompromis med rengøringsresultaterne.

Indikator viser, hvornår beholderen skal tømmes

Indikator viser, hvornår beholderen skal tømmes

Indikatorlyset tændes, når spanden er fuld og skal tømmes. Ved at tømme og rengøre spanden og filteret sikrer du vedligeholdelsen af den optimale rengøringsevne.

Håndtag, der gør det nemt at fjerne støvbeholderen

Støvbeholderens håndtag gør det nemt at tage den ud og holde den over skraldespanden.

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

73

Anmeldelser

25/09/2012

Deutschland

Deutschland

Bezahlbarer und beutelfreier Markenstaubsauger

Habe den easylife vor einem jahr gekauft und bin immer noch sehr zufrieden. Er ist leicht auszuleeren, saugt sehr gut und ist gut zu reinigen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Uneingeschränkt empfehlenswert

Einfach Handhabung bei geringen Kosten und einer überzeugenden Saugleistung, das ist das was man bei einem solchen Gerät sucht und in diesem Philips Staubsauger findet. Ich bin begeistert und nutze ihn öfter, als ich zuvor andere Staubsauger zur Freude meiner Frau nutzte.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger

30/05/2019

Österreich

Österreich

Auch nach 10 Jahren im Einsatz

Wir haben unseren Easylife ohne Beutel vor gut 10 Jahren gekauft, tauschen unsere Filter 2x pro Jahr. Auch nach dieser langen Laufzeit steht er im Vergleich zu einem Beutelsauger noch immer dafür, wenn man Filter regelmäßig komplett reinigt. D.h. in diesem Fall auch den Schaustoffilter, denn dann saugt er wie am ersten Tag! Gäbe es ihn noch, wir würden ihn wieder kaufen und sind gespannt, wie er mit der neuen TriZone-Bürste saugt, da leider unsere Bürste nun aufgrund von Materialermüdung gebrochen ist.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyLife FC8146/01 Beutelloser Staubsauger

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med 2000 W støvsuger. Philips' interne målinger, 2010.