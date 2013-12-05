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Udgået

Performer ActiveStøvsuger med pose

FC8652/01

4.1
| (7) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Maksimal sugestyrke for bedre rengøringsresultater*
Den nye Philips Performer Active leverer en bedre rengøring takket være Airflow Plus-teknologi og den kraftfulde 2000 W motor
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  • 2000 W

  • AirflowMax-teknologi

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Revolutionerende Airflow Max-teknologi for ekstrem sugestyrke

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Airflow Max-teknologi optimerer luftstrømmen, så støvposen folder sig ensartet ud, og du får den højeste sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op!

2000 W motor genererer max. 400 sugestyrke

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2000 W motor genererer op til 400 W sugestyrke til fantastisk rengøringsresultat.

4 l støvkapacitet for lang tids rengøring

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Det specielt designede støvkammer på 4 l giver dig mulighed for at sikre optimal brug af støvposen, så du kan gøre rent i længere tid.

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Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

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1

05/12/2013

España

España

Un gran motor para esta aspiradora

Me encanta porque es de las aspiradoras que no deja nada en el suelo, en la alfombra....lo aspira todo y tiene una gran potencia.

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Denne anmeldelse blev foretaget for Aspirador con bolsa Performer Active FC8652/01

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03/12/2013

España

España

genial

Me va perfecta, sin ningun tipo de problema ni pega. Muy potente

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22/11/2013

Deutschland

Deutschland

Starker Sauger

Im Rahmen eines Produkttests konnte ich diesen Staubsauger ausprobieren und kann hier meine Meinung dazu sagen. Das zusammenbauen war easy, einfach alles zusammengesteckt und schon kann es los gehen. Der Staubsauger ist sehr wendig, er hat zwei großer Räder und ein kleines vorne, das Gerät kommt sehr gut um die Ecken. Die Teleskopstange ist verstellbar, sodass man die ideale Länge für sich einstellen kann. Im Lieferumfang ist eine kleine Polsterbürste und eine Fugendüse enthalten. Blöd nur, dass sich diese Zubehörteile nicht am Staubsauger befestigen lassen, so ist das verlegen vorprogrammiert... Leider lädt sich sowohl die Plastikoberfläche als auch die Bürsten elektrostatisch auf und ziehen jedes Staubkörnchen und Haare an, sodass der Staubsauger selbst hinterher eine kurze Reinigung mit einem feuchten Putzlappen braucht. Das wichtigste für mich bei diesem Test war die "Saugleistung", das Gerät ist wirklich sehr kraftvoll, es hat einen starken 2000-Watt-Motor = es wird eine maximale Saugkraft von 425 Watt erzeugt. Ein 4 l Staubkammer maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel entfalten kann und die Saugkraft nicht nachlässt. In dieser Hinsicht hat mich der Staubsauger bisher nicht enttäuscht. Die sehr starke Saugleistung sehe ich durchaus positiv, auch wenn sich die Staubsaugerbürste zu fest am Teppich festsaugt. Dafür kann man die Saugleistung auch etwas niedriger einstellen. Die Lautstärke des Gerätes ist okay, je stärker die Leistung eingestellt wird umso lautet wird das Gerät. Aber okay, nicht zu laut. Fazit: Der Preis ist etwas hoch, trotzdem kann ich diesen Staubsauger durchaus empfehlen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Performer Active FC8652/01 Staubsauger mit Beutel

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Resultaterne sammenlignes med Philips PowerLife, afprøvet internt august 2013