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Udgået
FC8915
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Jobbet gøres hurtigt og nemt med Philips HomeHero støvsuger. Denne rengøringsmaskine har fantastisk sugeevne, støvfiltrering og fleksible mundstykker til grundig rengøring uden besvær.
2000 W
AirflowMax-teknologi
Parquet
Denne kraftfulde 2000 W motor genererer maks. 375 W sugestyrke, der giver perfekte rengøringsresultater.
Denne støvsuger er designet, så al luft, der suges ind, passerer EPA 12-filteret (99,5 % filtrering), før den blæses ud igen. Intet slipper udenom.
Denne støvsuger har ikke bare ét, men to bærehåndtag. Når den kører på hjulene, er der et håndtag foroven, der gør det nemt at flytte støvsugeren uden at bøje sig for meget. Det andet håndtag på forsiden af apparatet gør dig i stand til at løfte det på en behagelig måde i opretstående position.
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