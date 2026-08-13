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Udgået
FC9222/01
2000 W
400 W sugestyrke
HEPA 12 filter
AutoClean
Efter hver støvsugning skal du blot trykke på en knap for at aktivere en rangle, som grundigt ryster støvet væk fra filterlagene og ned i støvbeholderen. Nu da luftstrømmen ikke længere er blokeret af støv i filteret, er sugeeffekten næsten som ny.
Denne støvsuger har en 2000 W motor, der genererer maks. 400 W sugeeffekt for perfekt rengøring.
TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3 måder på én gang: 1) En større åbning i spidsen af mundstykket suger nemt store stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem mundstykket giver maksimal rengøringseffektivitet. 3) De to sidebørster fejer støv og snavs tæt på møbler og vægge.
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