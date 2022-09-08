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Gratis fragt fra 300 DKK
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FM01SS110B/00
Nem at tilslutte og bruge med det samme!
Nem og brugervenlig plug-and-play-enhed. Intern Philips-SSD - SATA III 2,5" gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik.
1 TB
Solid State Drive
Philips SSD giver dataoverførsel med høj hastighed, der minimerer irriterende ventetid effektivt, når du kopierer store multimedia-filer til eller fra din computers harddisk.
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