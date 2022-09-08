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Udgået
FM12FD170B/00
Nem at tilslutte og bruge med det samme!
Nem brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en MOTION Edition gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.
128 GB
Motion Edition 2.0
De 128GB giver dig nyttig kapacitet til at bytte, dele og gemme meget større eller flere filer via USB-porten på din PC eller bærbare computer.
Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller orange for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere
Vælg din smarte farve, lyserød, ultraviolet lille, absintgrøn eller elektrisk blå, for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere