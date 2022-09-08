ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

        Udgået

        USB-flash-drev

        FM12FD35B/00

        Nem at tilslutte og bruge med det samme!

        Nem brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en URBAN Edition gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.

        Se alle fordele

        Hurtig udveksling af filer!

        Nem at tilslutte og bruge med det samme!

        • 128 GB

        • Urban Edition 2.0

        Hurtig dataoverførsel med højhastigheds-USB 2.0

        Dataoverførsel med høj hastighed minimerer effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.

        Beskyttende integreret dæksel gør det praktisk

        Mist aldrig din hætte igen! Den beskyttende hætte er integreret i produktets design, så den altid sidder fast på USB-stikket. Hvis du vil bruge stikket, skal du blot vippe hætten bagover og sætte det i.

        Brugervenlig emballage, der er nem at åbne

        Markeringerne og perforeringen på emballagen viser dig den bedste måde at åbne den på, så du får hurtig adgang til dit USB-stik uden problemer.

        Tekniske specifikationer

        Manualer og dokumentation

        Lokaliseret handelsbrochure

        • PDF fil, 151 kB
        • 24 August 2026

        Kontakt Philips

        Vi sidder klar til at hjælpe dig

        Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

        • Registrer dig og få 75kr. rabat
        • Tidlig adgang til udsalg.
        • Tips om sund livsstil.
        • Eksperttips og inspiration.

        Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

        • Registrer dig og få 75kr. rabat
        • Tidlig adgang til udsalg.
        • Tips om sund livsstil.
        • Eksperttips og inspiration.