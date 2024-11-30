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Gratis fragt fra 300 DKK
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FM12FD85B/00
Lille, let, til brug overalt
Nem og brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en Pico-udgave gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.
128 GB
Pico Edition 2.0
Dataoverførsel med høj hastighed minimerer effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.
Designet til at være slank og let. Det kompakte, stilfulde design gør, at du kan tage data med dig, uanset hvor du tager hen. Du har altid dine multimediefiler og dokumenter med dig, når du har brug for dem.
Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller orange for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere
2.0
ud af 5
1
Anmeldelse
Phoenix 17
30/11/2024
Nederland
Bekræftet køber
Flash drive werkt niet goed
Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.
Fordele
-
Ulemper
Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.
Denne anmeldelse blev foretaget for FM12FD85B USB-flashdrive
Dato for brug 2024-10-30
Denne anmeldelse blev foretaget for FM12FD85B USB-flashdrive
Dato for brug 2024-10-30