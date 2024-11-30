ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

        USB-flashdrev

        FM12FD85B/00

        2

        | (1) Anmeldelse

        Lille, let, til brug overalt

        Nem og brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en Pico-udgave gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.

        Se alle fordele

        Hurtig udveksling af filer!

        Lille, let, til brug overalt

        • 128 GB

        • Pico Edition 2.0

        Hurtig dataoverførsel med højhastigheds-USB 2.0

        Dataoverførsel med høj hastighed minimerer effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.

        Stilfuldt og let design

        Designet til at være slank og let. Det kompakte, stilfulde design gør, at du kan tage data med dig, uanset hvor du tager hen. Du har altid dine multimediefiler og dokumenter med dig, når du har brug for dem.

        Smart USB-stik med farverigt design

        Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller orange for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere

        Tekniske specifikationer

        Få support til dette produkt

        Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

        Anmeldelser

        Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
        Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

        2.0

        ud af 5

        1

        Anmeldelse

        5
        4
        3
        1

        30/11/2024

        Nederland

        Nederland

        Bekræftet køber

        Flash drive werkt niet goed

        Flash drive FM12FD70B geprobeerd te registreren, is niet gelukt, heb hem maar geregistreerd als FM12FD85B. Flash drive werd door computer even herkend, maar kort daarna weer afgestoten door computer.

        Fordele

        -

        Ulemper

        Nuet goed registreerbaar en geen goede werking.

        Denne anmeldelse blev foretaget for FM12FD85B USB-flashdrive

        Dato for brug 2024-10-30

        Denne anmeldelse blev foretaget for FM12FD85B USB-flashdrive

        Dato for brug 2024-10-30

        Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

        • Registrer dig og få 75kr. rabat
        • Tidlig adgang til udsalg.
        • Tips om sund livsstil.
        • Eksperttips og inspiration.

        Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

        • Registrer dig og få 75kr. rabat
        • Tidlig adgang til udsalg.
        • Tips om sund livsstil.
        • Eksperttips og inspiration.