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USB-flashdrev

FM16FD05D/00

Nem at tilslutte og bruge med det samme!

Nem brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en Snow-edition gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.

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Hurtig udveksling af filer!

Nem at tilslutte og bruge med det samme!

  • 16 GB

  • Vivid Edition 2.0

  • 2-pak

Hurtig dataoverførsel med højhastigheds-USB 2.0

Dataoverførsel med høj hastighed minimerer effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.

Smart USB-stik med farverigt design

Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller orange for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere

Aktivitetsindikatoren lyser op, når du kopierer filer

En behagelig LED-indikator viser dig, at drevet er korrekt tilsluttet og fungerer, og det blinker hurtigere, når du kopierer filer til eller fra hukommelsen.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 159.6 kB
  • 24 August 2026

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