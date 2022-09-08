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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
FM16FD05E/00
Lille, let, til brug overalt
Nem og brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en Vivid-udgave gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.
16 GB
Vivid Edition 2.0
Pakke med 3 stk.
Dataoverførsel med høj hastighed minimerer effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.
En behagelig LED-indikator viser dig, at drevet er korrekt tilsluttet og fungerer, og det blinker hurtigere, når du kopierer filer til eller fra hukommelsen.
Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller orange for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere