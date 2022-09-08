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Gratis fragt fra 300 DKK
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FM25SS110B/00
Nem at tilslutte og bruge med det samme!
Nem og brugervenlig plug-and-play-enhed. Intern Philips-SSD - SATA III 2,5" gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik.
250 GB
Solid State Drive
Philips SSD giver dataoverførsel med høj hastighed, der minimerer irriterende ventetid effektivt, når du kopierer store multimedia-filer til eller fra din computers harddisk.
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