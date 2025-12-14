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Udgået

USB-flashdrev

FM51FD001B/00

1

| (1) Anmeldelse

Nem at tilslutte og bruge med det samme!

Nem, brugervenlig plug-and-play-enhed. Philips SSD gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.

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Hurtig udveksling af filer!

Nem at tilslutte og bruge med det samme!

  • 512 GB

  • Vivid Edition 3.0

Smart USB-stik med farverigt design

Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller orange for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere

Beskyttende integreret dæksel gør det praktisk

Mist aldrig din hætte igen! Den beskyttende hætte er integreret i produktets design, så den altid sidder fast på USB-stikket. Hvis du vil bruge stikket, skal du blot vippe hætten bagover og sætte det i.

Brugervenlig emballage, der er nem at åbne

Markeringerne og perforeringen på emballagen viser dig den bedste måde at åbne den på, så du får hurtig adgang til dit USB-stik uden problemer.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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1.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
4
3
2

14/12/2025

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

USB-Stick

Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!

Denne anmeldelse blev foretaget for FM51FD001B USB-Stick

Dato for brug 2025-11-14

Denne anmeldelse blev foretaget for FM51FD001B USB-Stick

Dato for brug 2025-11-14

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