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Udgået
FM51FD001B/00
Nem at tilslutte og bruge med det samme!
Nem, brugervenlig plug-and-play-enhed. Philips SSD gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.
512 GB
Vivid Edition 3.0
Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller orange for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere
Mist aldrig din hætte igen! Den beskyttende hætte er integreret i produktets design, så den altid sidder fast på USB-stikket. Hvis du vil bruge stikket, skal du blot vippe hætten bagover og sætte det i.
Markeringerne og perforeringen på emballagen viser dig den bedste måde at åbne den på, så du får hurtig adgang til dit USB-stik uden problemer.
1.0
ud af 5
1
Anmeldelse
HDWG
14/12/2025
Deutschland
Bekræftet køber
USB-Stick
Der schlechteste USB-Stick, den ich jemals gekauft habe!
Denne anmeldelse blev foretaget for FM51FD001B USB-Stick
Dato for brug 2025-11-14
Denne anmeldelse blev foretaget for FM51FD001B USB-Stick
Dato for brug 2025-11-14