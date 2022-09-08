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        USB-flashdrev

        FM64FD05E/00

        Nem at tilslutte og bruge med det samme!

        Nem brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en VIVID Edition gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.

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        Hurtig udveksling af filer!

        Nem at tilslutte og bruge med det samme!

        • 64 GB

        • Vivid Edition 2.0

        • Pakke med 3 stk.

        64 GB lagringskapacitet til store datafiler

        De 64 GB giver dig nyttig kapacitet til at bytte, dele og gemme meget større eller flere filer via USB-porten på din PC eller bærbare computer.

        Hurtig dataoverførsel med højhastigheds-USB 2.0

        Dataoverførsel med høj hastighed minimerer effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.

        Aktivitetsindikatoren lyser op, når du kopierer filer

        En behagelig LED-indikator viser dig, at drevet er korrekt tilsluttet og fungerer, og det blinker hurtigere, når du kopierer filer til eller fra hukommelsen.

        Tekniske specifikationer

        Manualer og dokumentation

        Lokaliseret handelsbrochure

        • PDF fil, 151.1 kB
        • 24 August 2026

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        • Tidlig adgang til udsalg.
        • Tips om sund livsstil.
        • Eksperttips og inspiration.