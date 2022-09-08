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        Udgået

        USB-flashdrev

        FM64FD175B/00

        Nem at tilslutte og bruge med det samme!

        Nem brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en MOTION Edition gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.

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        Hurtig udveksling af filer!

        Nem at tilslutte og bruge med det samme!

        • 64 GB

        • Motion Edition 3.2

        • USB Type-C

        Smart USB-stik med farverigt design

        Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller orange for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere

        64 GB lagringskapacitet til store datafiler

        De 64 GB giver dig nyttig kapacitet til at bytte, dele og gemme meget større eller flere filer via USB-porten på din PC eller bærbare computer.

        Aktivitetsindikatoren lyser op, når du kopierer filer

        En behagelig LED-indikator viser dig, at drevet er korrekt tilsluttet og fungerer, og det blinker hurtigere, når du kopierer filer til eller fra hukommelsen.

        Tekniske specifikationer

        Manualer og dokumentation

        Lokaliseret handelsbrochure

        • PDF fil, 156.1 kB
        • 21 July 2026

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        • Tidlig adgang til udsalg.
        • Tips om sund livsstil.
        • Eksperttips og inspiration.