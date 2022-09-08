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Udgået
FM64FD175B/00
Nem at tilslutte og bruge med det samme!
Nem brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en MOTION Edition gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.
64 GB
Motion Edition 3.2
USB Type-C
Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller orange for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere
De 64 GB giver dig nyttig kapacitet til at bytte, dele og gemme meget større eller flere filer via USB-porten på din PC eller bærbare computer.
En behagelig LED-indikator viser dig, at drevet er korrekt tilsluttet og fungerer, og det blinker hurtigere, når du kopierer filer til eller fra hukommelsen.