ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af emballage
  • Primært billede
  • Foto af emballage
  • Primært billede

Udgået

USB-flash-drev

FM64FD180D/00

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Nem at tilslutte og bruge med det samme!

Nem brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en MOTION Edition gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.

Se alle fordele

Hurtig udveksling af filer!

Nem at tilslutte og bruge med det samme!

  • 64 GB

  • Star Edition 2.0

  • 2-pak

Hurtig dataoverførsel med højhastigheds-USB 2.0

Dataoverførsel med høj hastighed minimerer effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.

Beskyttende integreret dæksel gør det praktisk

Mist aldrig din hætte igen! Den beskyttende hætte er integreret i produktets design, så den altid sidder fast på USB-stikket. Hvis du vil bruge stikket, skal du blot vippe hætten bagover og sætte det i.

Brugervenlig emballage, der er nem at åbne

Markeringerne og perforeringen på emballagen viser dig den bedste måde at åbne den på, så du får hurtig adgang til dit USB-stik uden problemer.

Tekniske specifikationer

Manualer og dokumentation

Lokaliseret handelsbrochure

  • PDF fil, 283.9 kB
  • 24 August 2026

Kontakt Philips

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.