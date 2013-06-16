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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
17 g damp/min.
Aluminiumsstrygesål
Anti-kalk
1400 watt
Dette kraftfulde dampstrygejern varmes hurtigt op og holder temperaturen stabil under strygningen, så det er nemmere at fjerne folder.
Sprayfunktionen danner en fin dis, der gør stoffet jævnt fugtigt, så det er nemmere at stryge folder væk.
Med Calc-Clean-funktionen behøver du kun at skylle dit Philips-strygejern for at fjerne kalkpartiklerne. Det forlænger dit strygejerns levetid.
Priser
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Bert41
16/06/2013
Nederland
Verrast over diverse gemakkelijke instelmogelijkheden.
Het turen naar mijn 15" laptop was ik zat en ging op zoek naar een monitor van Philips die dezelfde look had als mijn Philips tv, deze 236V4LHAB voldeed aan mijn eisen zoals HDMI en ingebouwde luidsprekers voor een niet te hoge prijs. Plug en play op Windows 8 geen probleem, direct een HD filmpje afgespeeld en zeer verrast over de beeldkwaliteit en de diverse instelmogelijkheden. De geluidskwaliteit is zeer matig voor muziek, bij "normaal" internet voldoen de ingebouwde luidsprekers redelijk. Het beeld speel ik via een (actieve) HDMI splitter ook af op mijn tv en via de tv het geluid op de versterker, hierdoor is het geluidsprobleem opgelost en een concert of film via internet bekijken word op deze manier een genot, misschien een tip voor kopers? Ook een voordeel is het makkelijk switchen tussen HDMI en VGA omdat ik mijn oude desktop ook nog soms gebruik. Wat er bijgeleverd was is een VGA kabel die iedereen wel heeft, maar geen HDMI kabel, die toch snel 15 euro kost, viel een beetje tegen. Als de monitor geen signaal ontvangt gaat deze automatisch in stand-by stand, makkelijk als de computer in slaapstand schakelt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC1705 Stoomstrijkijzer uit de 1700-serie
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC1705 Stoomstrijkijzer uit de 1700-serie