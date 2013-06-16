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Udgået

1700 seriesDampstrygejern

GC1705/01

4
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Hurtigt og effektivt - med garanti
Livet handler om meget andet end daglig husholdning, så du vil måske gerne have den overstået så hurtigt som muligt. Med den særligt tilspidsede forende, enestående designede damphuller og en strygesål, der glider nemt, er dette kvalitetsstrygejern bygget til at gøre tingene hurtigt.
Se alle fordele

Fartformet strygesål

Hurtigt og effektivt - med garanti

  • 17 g damp/min.

  • Aluminiumsstrygesål

  • Anti-kalk

  • 1400 watt

1400 W sikrer konstant damp

1400 W sikrer konstant damp

Dette kraftfulde dampstrygejern varmes hurtigt op og holder temperaturen stabil under strygningen, så det er nemmere at fjerne folder.

Den fine spray fugter tøjet jævnt

Den fine spray fugter tøjet jævnt

Sprayfunktionen danner en fin dis, der gør stoffet jævnt fugtigt, så det er nemmere at stryge folder væk.

Calc Clean forebygger tilkalkning af dit strygejern

Calc Clean forebygger tilkalkning af dit strygejern

Med Calc-Clean-funktionen behøver du kun at skylle dit Philips-strygejern for at fjerne kalkpartiklerne. Det forlænger dit strygejerns levetid.

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Priser

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

16/06/2013

Nederland

Nederland

Verrast over diverse gemakkelijke instelmogelijkheden.

Het turen naar mijn 15" laptop was ik zat en ging op zoek naar een monitor van Philips die dezelfde look had als mijn Philips tv, deze 236V4LHAB voldeed aan mijn eisen zoals HDMI en ingebouwde luidsprekers voor een niet te hoge prijs. Plug en play op Windows 8 geen probleem, direct een HD filmpje afgespeeld en zeer verrast over de beeldkwaliteit en de diverse instelmogelijkheden. De geluidskwaliteit is zeer matig voor muziek, bij "normaal" internet voldoen de ingebouwde luidsprekers redelijk. Het beeld speel ik via een (actieve) HDMI splitter ook af op mijn tv en via de tv het geluid op de versterker, hierdoor is het geluidsprobleem opgelost en een concert of film via internet bekijken word op deze manier een genot, misschien een tip voor kopers? Ook een voordeel is het makkelijk switchen tussen HDMI en VGA omdat ik mijn oude desktop ook nog soms gebruik. Wat er bijgeleverd was is een VGA kabel die iedereen wel heeft, maar geen HDMI kabel, die toch snel 15 euro kost, viel een beetje tegen. Als de monitor geen signaal ontvangt gaat deze automatisch in stand-by stand, makkelijk als de computer in slaapstand schakelt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC1705 Stoomstrijkijzer uit de 1700-serie

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC1705 Stoomstrijkijzer uit de 1700-serie

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