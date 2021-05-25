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  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år
  • Bygget til holde i mange år

Udgået

PowerLifeDampstrygejern

GC2910/20

4
| (1) Anmeldelse

1 pris

Bygget til holde i mange år
Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig skuffer dig. Med den nye SteamGlide-strygesål for konstant højt dampniveau og brugervenlig afkalkningsfunktion giver dette praktiske Philips-dampstrygejern dig holdbar værdi for pengene!
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Strygejern med SteamGlide-strygesål

Bygget til holde i mange år

  • 35g damp/min., 100g dampskud

  • SteamGlide-strygesål

  • Anti-kalk

  • 2100 watt

Konstant høj dampmængde

Konstant høj dampmængde

2100 W sikrer konstant høj dampmængde.

Konstant dampudvikling op til 35 g/min

Konstant dampudvikling op til 35 g/min

Konstant dampudvikling på op til 35 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.

Dampskud på 100 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskud på 100 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskud på op til 100 g til hurtigt at fjerne selv de mest genstridige folder.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

5
3
2
1

25/05/2021

Portugal

Portugal

Serve para o serviço para o qual foi concebido

Tenho o produto à cerca de 13 anos, e ainda continua a funcionar de acordo.

Fordele

Durabilidade

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2910/20 Ferro a vapor

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2910/20 Ferro a vapor

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