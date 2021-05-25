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Udgået
GC2910/20
35g damp/min., 100g dampskud
SteamGlide-strygesål
Anti-kalk
2100 watt
2100 W sikrer konstant høj dampmængde.
Konstant dampudvikling på op til 35 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
Dampskud på op til 100 g til hurtigt at fjerne selv de mest genstridige folder.
Priser
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
25/05/2021
Portugal
Serve para o serviço para o qual foi concebido
Tenho o produto à cerca de 13 anos, e ainda continua a funcionar de acordo.
Fordele
Durabilidade
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2910/20 Ferro a vapor
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2910/20 Ferro a vapor