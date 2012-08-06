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Udgået
Bygget til at klare opgaven, dag efter dag
Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig skuffer dig. Med den nye SteamGlide-strygesål, konstant højt dampniveau og anti-kalk-tablet giver dette praktiske Philips-dampstrygejern dig holdbar værdi for pengene!
35g damp/min., 110g dampskud
SteamGlide-strygesål
Anti-kalk
2200 watt
Konstant dampudvikling på op til 35 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
Strygejernets 110 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.
Priser
4.0
ud af 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
mates
06/08/2012
United Kingdom
Great iron
I love this iron. It gets creases out a treat, is easy to fill. Sometimes the cord gets in the way a bit. It gets into corners and between buttons well. Recommended.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2930/02 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2930/02 Steam iron
sneeezeweed
06/08/2012
United Kingdom
Great iron
I love this iron. It gets creases out a treat, is easy to fill. Sometimes the cord gets in the way a bit. It gets into corners and between buttons well. Recommended.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2930/02 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2930/02 Steam iron
shirleydoll
01/02/2012
United Kingdom
dashing away with the smoothing iron
I needed a new steam iron that was light, reached into tight corners and wouldn't run out of steam in a hurry. The added bonus was the generous length of no-tangle flex which rotated 360 degrees, so I am very pleased. This will do fine until a fully automatic one is invented!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2930/02 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2930/02 Steam iron