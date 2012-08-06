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  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron

Udgået

PowerLifeDampstrygejern

GC2930/02

4

| (7) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

1 pris

Bygget til at klare opgaven, dag efter dag

Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig skuffer dig. Med den nye SteamGlide-strygesål, konstant højt dampniveau og anti-kalk-tablet giver dette praktiske Philips-dampstrygejern dig holdbar værdi for pengene!

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Strygejern med SteamGlide-strygesål

Bygget til at klare opgaven, dag efter dag

  • 35g damp/min., 110g dampskud

  • SteamGlide-strygesål

  • Anti-kalk

  • 2200 watt

2200 W sikrer konstant damp

2200 W sikrer konstant damp

Konstant dampudvikling op til 35 g/min

Konstant dampudvikling op til 35 g/min

Konstant dampudvikling på op til 35 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.

Dampskud på 110 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskud på 110 g fjerner nemt genstridige folder

Strygejernets 110 g dampskud gør det nemt at fjerne selv de mest genstridige folder.

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Priser

  • Billede af VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

7

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

3
2

06/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great iron

I love this iron. It gets creases out a treat, is easy to fill. Sometimes the cord gets in the way a bit. It gets into corners and between buttons well. Recommended.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2930/02 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2930/02 Steam iron

06/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great iron

I love this iron. It gets creases out a treat, is easy to fill. Sometimes the cord gets in the way a bit. It gets into corners and between buttons well. Recommended.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2930/02 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2930/02 Steam iron

01/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

dashing away with the smoothing iron

I needed a new steam iron that was light, reached into tight corners and wouldn't run out of steam in a hurry. The added bonus was the generous length of no-tangle flex which rotated 360 degrees, so I am very pleased. This will do fine until a fully automatic one is invented!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2930/02 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2930/02 Steam iron

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