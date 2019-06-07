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Udgået
40 g damp/min., 130 g dampskud
SteamGlide-strygesål
Autom. sikkerh.afbr. + anti-kalk
2400 watt
2400 W sikrer konstant damp.
Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret damp og vanskelige folder.
Priser
4.2
ud af 5
11
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
Jo0ohanna
07/06/2019
Sverige
Wow
Stort plus för streamar funktionen och ett galet bra strykjärn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/02 Ångstrykjärn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/02 Ångstrykjärn
beani45
18/12/2015
Sverige
Bekræftet køber
Perfekt.
Har bra sprayfunktion. Bra ångfunktion och droppar inte. Glider lätt. Och bäst av allt det stänger av sig själv om man glömmer det.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/80 Ångstrykjärn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/80 Ångstrykjärn
DJBOBO
22/06/2016
United Kingdom
It has useful option like auto off, steam system, calc system.
I am so happy of buying this product. I hope this email can give me another chance to introduce myself and explain my aims.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/80 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/80 Steam iron