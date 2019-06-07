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  • Bygget til kraftfuld strygning
  • Bygget til kraftfuld strygning
  • Bygget til kraftfuld strygning
  • Bygget til kraftfuld strygning
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  • Bygget til kraftfuld strygning
  • Bygget til kraftfuld strygning
  • Bygget til kraftfuld strygning

Udgået

PowerLifeDampstrygejern

GC2965/80

4.2
| (11) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt

1 pris

Bygget til kraftfuld strygning
Hvis du vil have fantastiske resultater hver dag, skal du have et strygejern, der aldrig skuffer dig. Med den nye SteamGlide-strygesål, det konstant høje dampniveau og anti-kalk-tabletterne giver dette praktiske strygejern dig langtidsholdbar værdi for pengene.
Se alle fordele

Med elektronisk sikkerhedsafbryder

Bygget til kraftfuld strygning

  • 40 g damp/min., 130 g dampskud

  • SteamGlide-strygesål

  • Autom. sikkerh.afbr. + anti-kalk

  • 2400 watt

2400 W sikrer konstant damp

2400 W sikrer konstant damp

2400 W sikrer konstant damp.

Konstant dampudvikling på op til 40 g/min

Konstant dampudvikling på op til 40 g/min

Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.

Dampskud på 130 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskud på 130 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret damp og vanskelige folder.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

11

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

3

07/06/2019

Sverige

Sverige

Wow

Stort plus för streamar funktionen och ett galet bra strykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/02 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/02 Ångstrykjärn

18/12/2015

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Perfekt.

Har bra sprayfunktion. Bra ångfunktion och droppar inte. Glider lätt. Och bäst av allt det stänger av sig själv om man glömmer det.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/80 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/80 Ångstrykjärn

22/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

It has useful option like auto off, steam system, calc system.

I am so happy of buying this product. I hope this email can give me another chance to introduce myself and explain my aims.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/80 Steam iron

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife GC2965/80 Steam iron

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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