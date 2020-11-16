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  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
  • Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj

Håndholdt stofdamper

GC300/20

4.4

| (82) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt

1 pris

Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj

Med Philips håndholdte steamer kan du opfriske din garderobe og forlænge dit tøjs levetid. Steam alt fra sarte stofmaterialer som blonder til at kashmir trøjer, uldjakker og gardiner uden at risikere brandmærker. Du kan roligt tage hånd om dit tøj alt mens du slipper for at bruge strygebrættet. Endelig kan du tage hånd om dit mest besværlig tøj og samtidig også have tid til klare de sidste opfriskninger om morgenen! Det kompakte design gør steameren nem at bruge, gemme væk og tage med på rejse.

Se alle fordele

Opfrisker tøjet hurtigt og enkelt

Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj

  • Konstant dampsky på 20 g/min

  • Fjerner bakterier og lugt

  • Vandtank på 60 ml

Automatisk, konstant damp for nem udglatning af folder

Automatisk, konstant damp for nem udglatning af folder

En elektrisk pumpe giver automatisk konstant damp for nem og hurtig udglatning af folder.

Børstetilbehør til tykkere stoftyper

Børstetilbehør til tykkere stoftyper

Børstetilbehøret åbner stoffets fibre og giver mulighed for bedre dampgennemtrængning. Det er især godt til tykkere tøj som f.eks. jakker og frakker. Det kan også hjælpe med at fjerne snavs og pletter.

Sikker på alle tekstiler, der tåler strygning, ingen brændemærker

Sikker på alle tekstiler, der tåler strygning, ingen brændemærker

Damperen er sikker at anvende på alle tekstiler og alt slags tøj, der tåler strygning. Damppladen trykkes sikkert ned mod tøjet uden risiko for, at tøjet tager skade pga. høje varmegrader – en fantastisk løsning til sarte tekstiler som f.eks. silke.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.4

ud af 5

82

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

16/11/2020

Sverige

Sverige

Utmärkta under resor

Köpte de inför min rese och jag använde de värje dag under resan, den var sen bästa jag har gjört Man är alltid förbredad för allt, men eftersom jag varit på besök hos min svärmor så gav jag henne eftersom hon gillade den mycket

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC299/40 Handhållen steamer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC299/40 Handhållen steamer

30/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Hate ironing, love using this!

I hate ironing and my husband bought me this product- loved it from the first use! I’ve become an expert at drying clothes to produce the least ironing but certain items, especially shirts, you just have to- very impressed with how straightforward , lightweight, quick and easy it is to use and after a little practice the outcome is amazing. The only (tiny) gripe is having to refill the water tank often but we’ll worth it. I’d thoroughly recommend this steamer.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/26 Handheld garment steamer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/26 Handheld garment steamer

28/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

[This review was collected as part of a promotion.] Took the Philips steamer on holiday with us and it was a God sent for my already ironed clothes, that got creased in the suit cases.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/26 Handheld garment steamer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/26 Handheld garment steamer

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning.