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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Pas på og forlænge levetiden på dit yndlingstøj
Med Philips håndholdte steamer kan du opfriske din garderobe og forlænge dit tøjs levetid. Steam alt fra sarte stofmaterialer som blonder til at kashmir trøjer, uldjakker og gardiner uden at risikere brandmærker. Du kan roligt tage hånd om dit tøj alt mens du slipper for at bruge strygebrættet. Endelig kan du tage hånd om dit mest besværlig tøj og samtidig også have tid til klare de sidste opfriskninger om morgenen! Det kompakte design gør steameren nem at bruge, gemme væk og tage med på rejse.
Konstant dampsky på 20 g/min
Fjerner bakterier og lugt
Vandtank på 60 ml
En elektrisk pumpe giver automatisk konstant damp for nem og hurtig udglatning af folder.
Børstetilbehøret åbner stoffets fibre og giver mulighed for bedre dampgennemtrængning. Det er især godt til tykkere tøj som f.eks. jakker og frakker. Det kan også hjælpe med at fjerne snavs og pletter.
Damperen er sikker at anvende på alle tekstiler og alt slags tøj, der tåler strygning. Damppladen trykkes sikkert ned mod tøjet uden risiko for, at tøjet tager skade pga. høje varmegrader – en fantastisk løsning til sarte tekstiler som f.eks. silke.
Priser
4.4
ud af 5
82
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
Rema13
16/11/2020
Sverige
Utmärkta under resor
Köpte de inför min rese och jag använde de värje dag under resan, den var sen bästa jag har gjört Man är alltid förbredad för allt, men eftersom jag varit på besök hos min svärmor så gav jag henne eftersom hon gillade den mycket
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC299/40 Handhållen steamer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC299/40 Handhållen steamer
MaryBrad
30/12/2021
United Kingdom
Hate ironing, love using this!
I hate ironing and my husband bought me this product- loved it from the first use! I’ve become an expert at drying clothes to produce the least ironing but certain items, especially shirts, you just have to- very impressed with how straightforward , lightweight, quick and easy it is to use and after a little practice the outcome is amazing. The only (tiny) gripe is having to refill the water tank often but we’ll worth it. I’d thoroughly recommend this steamer.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/26 Handheld garment steamer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/26 Handheld garment steamer
Racheyroo09
28/11/2018
United Kingdom
Excellent product
[This review was collected as part of a promotion.] Took the Philips steamer on holiday with us and it was a God sent for my already ironed clothes, that got creased in the suit cases.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/26 Handheld garment steamer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC300/26 Handheld garment steamer
Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 1 minuts dampning.