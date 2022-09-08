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Udgået

Dampstrygejern

GC3240/02

1 pris

Flotte resultater, minimalt besvær

EasyCare - Gør det nemmere at se godt ud!

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3 x nemmere

Flotte resultater, minimalt besvær

Ekstra stor åbning til nem og hurtig påfyldning af vand

Ekstra stor åbning til nem og hurtig påfyldning af vand

Med den ekstra store åbning er det nemt og hurtigt at fylde vand på strygejernet. Det tager kun få sekunder, og risikoen for at spilde mindskes!

Ekstra lang ledning for større rækkevidde

Ekstra lang ledning for større rækkevidde

Med EasyCares ekstra lange ledning på 3 m kan du nemt nå helt ud til kanten af strygebrættet – og mere end det!

Ekstra tydelig indikator for vandstand

Ekstra tydelig indikator for vandstand

Med den ekstra tydelige vandstandsindikator på Philips-strygejernet kan du med et hurtigt blik altid se, om der er vand nok i vandtanken.

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Priser

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