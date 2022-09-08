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Udgået
GC3240/02
Flotte resultater, minimalt besvær
EasyCare - Gør det nemmere at se godt ud!
Med den ekstra store åbning er det nemt og hurtigt at fylde vand på strygejernet. Det tager kun få sekunder, og risikoen for at spilde mindskes!
Med EasyCares ekstra lange ledning på 3 m kan du nemt nå helt ud til kanten af strygebrættet – og mere end det!
Med den ekstra tydelige vandstandsindikator på Philips-strygejernet kan du med et hurtigt blik altid se, om der er vand nok i vandtanken.
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