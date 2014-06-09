Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
2300 W
35 g/min damp
100 g dampskud
Færre påfyldninger nødvendigt takket være en stor 300 ml vandtank. Du kan således stryge mere tøj på én opfyldning.
Med dit Philips-strygejerns ekstra lange ledning på 3 meter kan du frit bevæge dig rundt og nå helt ud til kanten af strygebrættet.
Den ekstra tydelige vandstandsindikator på dit Philips-strygejern sikrer, at du med et hurtigt blik altid kan se, om der er vand nok i vandtanken.
Priser
4.3
ud af 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Coverg
09/06/2014
Deutschland
Super Bügeleisen
Das Bügeleisen kann alles wann man braucht. Es ist leicht zu handhaben und bügelt die Wäsche hervorragend. Alle Funktionen die man braucht sind auch da und die entkalker Funktion funktioniert super. Der Bügeleisen ist leicht und erhältlich in einer schönen rosa Farbe.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3300 series GC3330/32 Dampfbügeleisen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3300 series GC3330/32 Dampfbügeleisen
Adriana71
09/10/2011
Nederland
Hele fijne strijkbout
Deze fijne strijkbout is zeer prettig in het gebruik en heeft een lang snoer.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3300 series GC3330/02 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3300 series GC3330/02 Stoomstrijkijzer
alena
20/05/2012
België
het toestel heeft zijn aangegeven capaciteiten
Dit stoomstrijkijzer hebben we nu al een lange tijd in gebruik, we blijven heel tevreden. De uitleg op internet was correct, het werkt naar behoren en zoals wij het eigenlijk in gebruik willen hebben.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3300 series GC3330/32 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 3300 series GC3330/32 Stoomstrijkijzer