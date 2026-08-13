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Udgået
GC3331
3 m ledning
Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør det nemt at stryge sarte stoffer ved lav temperatur uden at skulle bekymre dig om pletter fra vanddråber.
Færre påfyldninger nødvendigt takket være en stor 300 ml vandtank. Du kan således stryge mere tøj på én opfyldning.
Philips-dampstrygejernets Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig afkalkningsfunktion.
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