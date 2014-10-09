ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

  • Flotte resultater, minimalt besvær
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Flotte resultater, minimalt besvær
  • Flotte resultater, minimalt besvær
  • Flotte resultater, minimalt besvær
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Flotte resultater, minimalt besvær
  • Flotte resultater, minimalt besvær

Udgået

3300 seriesDampjern

GC3540/02

4.1
| (7) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt

1 pris

Flotte resultater, minimalt besvær
Dette dampjern fra Philips er ikke kun ekstra praktisk på grund af den store åbning til vand, ekstra lang ledning og vandstandsindikator, den nye SteamGlide-strygesål gør også strygningen nemmere og mere glat!
Se alle fordele

3x nemmere

Flotte resultater, minimalt besvær

  • 3 m ledning

Færre påfyldninger med den ekstra store vandtank på 300 ml

Færre påfyldninger med den ekstra store vandtank på 300 ml

Færre påfyldninger nødvendigt takket være en stor 300 ml vandtank. Du kan således stryge mere tøj på én opfyldning.

Ekstra lang ledning på 3 m giver maksimal rækkevidde

Ekstra lang ledning på 3 m giver maksimal rækkevidde

Med dit Philips-strygejerns ekstra lange ledning på 3 meter kan du frit bevæge dig rundt og nå helt ud til kanten af strygebrættet.

Ekstra klar indikator for synlig vandstand

Ekstra klar indikator for synlig vandstand

Den ekstra tydelige vandstandsindikator på dit Philips-strygejern sikrer, at du med et hurtigt blik altid kan se, om der er vand nok i vandtanken.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.1

ud af 5

7

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

3
1

09/10/2014

France

France

très bon produit

Vraiment c'est un bon produit, malgré un petit soucis de thermostat plutôt délicat à mon gout. Ce fer est très efficace, facilement utilisable et le cordon qui est bien de 3 mètres est vraiment très pratique.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3540/02 Fer vapeur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3540/02 Fer vapeur

23/09/2013

France

France

ce produit possède de grandes qualités

cet appareil est tres bien, tres pratique voila voila

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3540/02 Fer vapeur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3540/02 Fer vapeur

23/04/2013

France

France

super

super produit simple d'utilisation super design en plus il existe toute les couleurs magnifiques Merci Philips merci beaucoup

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3540/02 Fer vapeur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3540/02 Fer vapeur

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.