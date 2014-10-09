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Udgået
3 m ledning
Færre påfyldninger nødvendigt takket være en stor 300 ml vandtank. Du kan således stryge mere tøj på én opfyldning.
Med dit Philips-strygejerns ekstra lange ledning på 3 meter kan du frit bevæge dig rundt og nå helt ud til kanten af strygebrættet.
Den ekstra tydelige vandstandsindikator på dit Philips-strygejern sikrer, at du med et hurtigt blik altid kan se, om der er vand nok i vandtanken.
Priser
4.1
ud af 5
7
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
fatima
09/10/2014
France
très bon produit
Vraiment c'est un bon produit, malgré un petit soucis de thermostat plutôt délicat à mon gout. Ce fer est très efficace, facilement utilisable et le cordon qui est bien de 3 mètres est vraiment très pratique.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
dede789
23/09/2013
France
ce produit possède de grandes qualités
cet appareil est tres bien, tres pratique voila voila
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
fidji38
23/04/2013
France
super
super produit simple d'utilisation super design en plus il existe toute les couleurs magnifiques Merci Philips merci beaucoup
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3540/02 Fer vapeur