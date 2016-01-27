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Udgået
40 g damp/min., 130 g dampskud
Anodilium-strygesål
Automatisk sikkerhedsafbryder
2300 watt
Fantastisk glideevne, uimodtagelig over for ridser, utrolig nem rengøring og lang levetid!
Strygejernet slukker automatisk, når strygejernet holdes stille i 30 sekunder på strygesålen, ligger på siden i 30 sekunder eller står på højkant i 8 minutter.
Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
Priser
4.5
ud af 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Jytte2016
27/01/2016
Danmark
Super godt strygejern
Det bedste strygejern jeg har haft.Min søn kommer med sine skjorter for så er han sikker på at de er strøget perfekt.Kan stærkt anbefalles.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3550/02 Dampstrygejern
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3550/02 Dampstrygejern
Asiopropricuntent
01/09/2013
Italia
Prodotto eccezionale
Facile da usare, scorre bene, maneggevole, ottimo anche in punta
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3550/02 Ferro da stiro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3550/02 Ferro da stiro
MaggieB
13/08/2013
United Kingdom
Everything you could need in iron
The iron is practical, easy to use and is efficient. I like the automatic cut out as I never have to worry if I have switched it off.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3550/02 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EasyCare GC3550/02 Steam iron