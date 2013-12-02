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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
40 g/min; 160 g dampskud
Keramisk strygesål
Automatisk sikkerhedsafbryder
2400 W
Komfortabel strygning med færre påfyldninger. XL-vandtanken på 400 ml giver mulighed for længere tids strygning uden påfyldning. De store knapper og den praktiske dampskyder er let tilgængelige giver dig fuld kontrol.
Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.
Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret damp og vanskelige folder.
Priser
4.7
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Hanny
02/12/2013
België
Goed resultaat
Het strijkijzer is gemakkelijk te gebruiken, niet te zwaar en geeft veel stoom zodanig dat je een goed resultaat hebt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC3570/02 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC3570/02 Stoomstrijkijzer
gertrudis
22/10/2013
Nederland
prima apparaat
werkt prima, het strijken met dit apparaat is een feest. alleen het water is vlug op.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC3570/02 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC3570/02 Stoomstrijkijzer
Poes75
07/07/2015
Nederland
Bekræftet køber
Fijn handzame strijkijzer, die licht is in gebruik.
Strijkijzer is licht en gemakkelijk om mee te strijken. Water reservoir is makkelijk te vullen. Snoer is wat aan de korte kant, maar verder prima apparaat.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC3570/02 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC3570/02 Stoomstrijkijzer