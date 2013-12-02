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  • Færre opfyldninger giver strygning i længere tid
  • Færre opfyldninger giver strygning i længere tid
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  • Færre opfyldninger giver strygning i længere tid

Udgået

Dampstrygejern

GC3570/02

4.7
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Færre opfyldninger giver strygning i længere tid
Philips SmoothCare-serien har en af de største vandtanke, der fås til dampstrygejern. Stryg i længere tid uden påfyldning! Med kraftfuld damp kan du nemt fjerne selv de mest genstridige folder. Strygejernet slukker automatisk, når det står ubenyttet.
Se alle fordele

Med stor vandtank og automatisk sikkerhedsafbryder

Færre opfyldninger giver strygning i længere tid

  • 40 g/min; 160 g dampskud

  • Keramisk strygesål

  • Automatisk sikkerhedsafbryder

  • 2400 W

Ekstra stor 400 ml vandtank skal ikke påfyldes så ofte

Ekstra stor 400 ml vandtank skal ikke påfyldes så ofte

Komfortabel strygning med færre påfyldninger. XL-vandtanken på 400 ml giver mulighed for længere tids strygning uden påfyldning. De store knapper og den praktiske dampskyder er let tilgængelige giver dig fuld kontrol.

Konstant dampudvikling på op til 40 g/min

Konstant dampudvikling på op til 40 g/min

Philips dampstrygejern med konstant dampudvikling på op til 40 g/min giver den perfekte mængde damp til effektiv fjernelse af folder.

Dampskud på op til 160 g

Dampskud på op til 160 g

Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret damp og vanskelige folder.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.7

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

02/12/2013

België

België

Goed resultaat

Het strijkijzer is gemakkelijk te gebruiken, niet te zwaar en geeft veel stoom zodanig dat je een goed resultaat hebt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC3570/02 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC3570/02 Stoomstrijkijzer

22/10/2013

Nederland

Nederland

prima apparaat

werkt prima, het strijken met dit apparaat is een feest. alleen het water is vlug op.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC3570/02 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC3570/02 Stoomstrijkijzer

07/07/2015

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Fijn handzame strijkijzer, die licht is in gebruik.

Strijkijzer is licht en gemakkelijk om mee te strijken. Water reservoir is makkelijk te vullen. Snoer is wat aan de korte kant, maar verder prima apparaat.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC3570/02 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC3570/02 Stoomstrijkijzer

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