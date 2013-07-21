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Udgået

EnergyCareDampstrygejern

GC3660/02

4.3

| (26) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt

1 pris

100 % damp, 20 %* mindre energi

Den nyskabende funktion i dampstrygejernet fra Philips sikrer, at du får 100 % damp til at fjerne folder omhyggeligt. Samtidig sparer du automatisk 20 %* energi, fordi der ikke går damp til spilde.

Se alle fordele

Miljøvenligt dampstrygejern

100 % damp, 20 %* mindre energi

  • Auto-sluk

Steam Tip sender dampen helt ind i vanskeligt tilgængelige områder

Steam Tip sender dampen helt ind i vanskeligt tilgængelige områder

Den unikke Steam Tip på Philips-strygejernet kombinerer strygesålens særligt tilspidsede front og de specielle ovale damphuller i spidsen, så selv de mindste og vanskeligt tilgængelige områder kan nås, og du kan opnå de bedste strygeresultater.

Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen

Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen

Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør det nemt at stryge sarte stoffer ved lav temperatur uden at skulle bekymre dig om pletter fra vanddråber.

Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning

Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning

Philips-dampstrygejernets Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig afkalkningsfunktion.

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Priser

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

26

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

2

21/07/2013

Nederland

Nederland

Goed en praktisch apparaat

Mijn beste strijkijzer tot nu toe, prettig km gebruik, makkelijk bij te vullen en goed schoon te maken. Dus precies wat een strijkijzer moet zijn!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer

21/07/2013

Nederland

Nederland

prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat

prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat. Ben er erg tevreden mee. Is snel heet dus snel te gebruiken.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

18/06/2013

Nederland

Nederland

Een perfect werkend stoom-sproei-strijkijzer

Het gebruiksgemak van dit strijkijzer is prima en ligt absoluut niet zwaar in de hand.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

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