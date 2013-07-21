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Udgået
100 % damp, 20 %* mindre energi
Den nyskabende funktion i dampstrygejernet fra Philips sikrer, at du får 100 % damp til at fjerne folder omhyggeligt. Samtidig sparer du automatisk 20 %* energi, fordi der ikke går damp til spilde.
Auto-sluk
Den unikke Steam Tip på Philips-strygejernet kombinerer strygesålens særligt tilspidsede front og de specielle ovale damphuller i spidsen, så selv de mindste og vanskeligt tilgængelige områder kan nås, og du kan opnå de bedste strygeresultater.
Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør det nemt at stryge sarte stoffer ved lav temperatur uden at skulle bekymre dig om pletter fra vanddråber.
Philips-dampstrygejernets Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig afkalkningsfunktion.
Priser
4.3
ud af 5
26
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
MoniqueKruiningen
21/07/2013
Nederland
Goed en praktisch apparaat
Mijn beste strijkijzer tot nu toe, prettig km gebruik, makkelijk bij te vullen en goed schoon te maken. Dus precies wat een strijkijzer moet zijn!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer
erica67
21/07/2013
Nederland
prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat
prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat. Ben er erg tevreden mee. Is snel heet dus snel te gebruiken.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer
akico
18/06/2013
Nederland
Een perfect werkend stoom-sproei-strijkijzer
Het gebruiksgemak van dit strijkijzer is prima en ligt absoluut niet zwaar in de hand.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer