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Udgået
100 % damp, 25 %* mindre energi.
Den innovative funktion sørger for, at du får 100 % dampkraft til at fjerne folder helt. Samtidig sparer det 25 %* energi, fordi det reducerer overskydende damp. 30 % af plastikken og aluminiummet i dette Philips-strygejern er genbrugt.
2400 W
130 g dampskud
ECO
Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret damp og vanskelige folder.
Philips-dampstrygejernets Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig afkalkningsfunktion.
Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør det nemt at stryge sarte stoffer ved lav temperatur uden at skulle bekymre dig om pletter fra vanddråber.
Priser
4.2
ud af 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Joost65
28/09/2012
Nederland
Bekræftet køber
prettiger dan mijn oude strijkijzer
Vooral de stoom capaciteit bevalt mij prima een verbetering in het gebruiks gemak. hartelijk dank mevr Blokzijl
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer
Rienusb
28/09/2012
Nederland
prettiger dan mijn oude strijkijzer
Vooral de stoom capaciteit bevalt mij prima een verbetering in het gebruiks gemak. hartelijk dank mevr Blokzijl
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer
lena55
31/08/2012
Nederland
goed werkend strijkijzer
werkt prima . makkelijke bediening. en heel goede stoom functie.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer
Op til 25 % energibesparelse baseret på IEC 603311, sammenlignet med RI3320 ved maks. indstilling