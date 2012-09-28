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  • 100 % damp, 25 %* mindre energi.
  • 100 % damp, 25 %* mindre energi.
  • 100 % damp, 25 %* mindre energi.
  • 100 % damp, 25 %* mindre energi.
  • 100 % damp, 25 %* mindre energi.
  • 100 % damp, 25 %* mindre energi.
  • 100 % damp, 25 %* mindre energi.
  • 100 % damp, 25 %* mindre energi.
  • 100 % damp, 25 %* mindre energi.
  • 100 % damp, 25 %* mindre energi.
  • 100 % damp, 25 %* mindre energi.
  • 100 % damp, 25 %* mindre energi.
  • 100 % damp, 25 %* mindre energi.
  • 100 % damp, 25 %* mindre energi.
  • 100 % damp, 25 %* mindre energi.
  • 100 % damp, 25 %* mindre energi.

Udgået

EcoCareDampstrygejern

GC3721/02

4.2

| (6) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt

1 pris

100 % damp, 25 %* mindre energi.

Den innovative funktion sørger for, at du får 100 % dampkraft til at fjerne folder helt. Samtidig sparer det 25 %* energi, fordi det reducerer overskydende damp. 30 % af plastikken og aluminiummet i dette Philips-strygejern er genbrugt.

Se alle fordele

med automatisk energibesparelse og 30 % genbrugsmateriale

100 % damp, 25 %* mindre energi.

  • 2400 W

  • 130 g dampskud

  • ECO

Dampskud på 130 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskud på 130 g fjerner nemt genstridige folder

Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret damp og vanskelige folder.

Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning

Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning

Philips-dampstrygejernets Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig afkalkningsfunktion.

Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen

Drypstop-systemet holder dit tøj pletfrit under strygningen

Drypstop-systemet på dit Philips-dampjern gør det nemt at stryge sarte stoffer ved lav temperatur uden at skulle bekymre dig om pletter fra vanddråber.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

6

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

2
1

28/09/2012

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

prettiger dan mijn oude strijkijzer

Vooral de stoom capaciteit bevalt mij prima een verbetering in het gebruiks gemak. hartelijk dank mevr Blokzijl

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer

28/09/2012

Nederland

Nederland

prettiger dan mijn oude strijkijzer

Vooral de stoom capaciteit bevalt mij prima een verbetering in het gebruiks gemak. hartelijk dank mevr Blokzijl

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer

31/08/2012

Nederland

Nederland

goed werkend strijkijzer

werkt prima . makkelijke bediening. en heel goede stoom functie.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3721/02 Stoomstrijkijzer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Op til 25 % energibesparelse baseret på IEC 603311, sammenlignet med RI3320 ved maks. indstilling