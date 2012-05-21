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  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
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  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32

Udgået

GC3760/32

GC3760/32

3.8

| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produkt

1 pris

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Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning

Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning

Philips-dampstrygejernets Double Active-afkalkningssystem forebygger tilkalkning ved hjælp af anti-kalk-tabletter og en brugervenlig afkalkningsfunktion.

Automatisk energibesparelse

Automatisk energibesparelse

Automatisk energibesparelse: Den nyskabende funktion i dampstrygejernet fra Philips sikrer, at du får 100 % dampkraft til at udglatte folder grundigt. Samtidig sparer du automatisk energi, fordi der ikke går damp til spilde.

Blødt greb for komfortabel strygning

Det bløde håndgreb på Philips-strygejernet gør strygningen behagelig, også når strygningen tager lang tid.

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produkt

3
1

21/05/2012

België

België

Meer dan zijn geld waard

Heel goede strijkijzer voor weinig geld,is spaarzaam en gemakkelijk in gebruik.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer

27/03/2015

België

België

Bekræftet køber

bon fer

Bon fer, j'ai remplacé mon ancien fer qui m'a servi pendant la dernière decade. Bon systéme de nettoyage et bonne quantité de vapeur 160g. Merci Philips

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3760/32 Fer vapeur

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EnergyCare GC3760/32 Fer vapeur

23/06/2013

Nederland

Nederland

prima strijkijzer

Bij gebruik is vooral de automatische uitschakeling heel prettig

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer

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