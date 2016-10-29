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Udgået

Azur Performer PlusDampstrygejern

GC4522/01

4
| (26) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt

1 pris

Hurtigere, nemmere og smartere
Philips-dampstrygejernet Azur Performer kombinerer kraftfuld ydeevne med brugervenlighed. Kombinationen af nem Quick Calc Release med vores 5-stjernede T-ionicGlide-strygesål med den bedste glideevne og automatisk sikkerhedsafbryder giver ganske nemt de optimale strygeresultater.
Se alle fordele

Med vores bedst glidende strygesål til dato

Hurtigere, nemmere og smartere

  • 45 g damp/min., 210 g dampskud

  • T-ionicGlide-strygesål

  • Autom. sikkerh.afbr. + anti-kalk

  • 2400 watt

2400 W giver hurtig opvarmning

2400 W giver hurtig opvarmning

2400 W giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse

Konstant damp på op til 45 g/min gør, at folder nemmere fjernes

Konstant damp på op til 45 g/min gør, at folder nemmere fjernes

Konstant dampudvikling på op til 45 g/min giver den perfekte mængde damp, så folder effektivt fjernes.

Dampskud på op til 210 g

Dampskud på op til 210 g

Dampskudsfunktionen kan anvendes til lodret damp og vanskelige folder.

Tekniske specifikationer

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Priser

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4.0

ud af 5

26

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

2

29/10/2016

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Bra funktioner

Ett lättanvänt strykjärn med bra funktioner och strykförmåga även på besvärliga tyger/plagg. En tråkig syssla har blivit lite roligare!

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Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4522/07 Ångstrykjärn

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02/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant!

Brilliant purchase! Replacement for a 5-year-old RH that has had plenty of use. Very pleased.

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Denne anmeldelse blev foretaget for Azur Performer Plus GC4522/00 Steam iron

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09/08/2015

United Kingdom

United Kingdom

Excellent iron and so easy to use.

Had a previous Azur until it failed a couple of weeks ago after 10+ years. Had no hesitation to get another Philips and an upgraded model.

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