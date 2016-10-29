Philips Azur Performer Plus -Endlich macht das bügeln Spaß Das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus von Philips hat eine Kabellänge von 2m und ist somit super ausreichend. Besonders gefällt mir der Stecker. Dafür gibt es einen zusätzlichen Pluspunkt. Der Stecker ist aus Gummi, ist somit sehr leicht in der Handhabung und hat einen zusätzlichen „Ring“. Damit kann man endlich ganz leicht den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ich habe das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus von Philips in Schwarz/ Gold was mir sehr gut gefällt, da es nicht in den üblichen „Wäschefarben“ oder sogar in Mädchenfarben daherkommt. Die Verarbeitung und Qualität des Bügeleisens macht einen hochwertigen Eindruck. Die Bedienung des Azur Performer Plus Dampfbügeleisen ist kinderleicht. Man stellt die gewünschte Temperatur ein und schon kann es losgehen. Die praktische automatische Dampfregelung ist grandios, da sich der Dampf automatisch für das Kleidungsstück anpasst. Zusätzlich besteht die Möglichkeit auch noch extra Dampf oder Feuchtigkeit über die Sprühfunktion individuell einzusetzen. Was ich nicht ganz so schön finde, ist die relativ kleine Schrift für die Temperaturregelung. Aber das ist bestimmt eine Macke von mir, da ich noch keine Brille nutzen möchte. Das Gerät kann sowohl mit Leitungswasser wie auch mit destilliertem Wasser befüllt werden. Vor dem bügeln kann man es bequem am Wasserhahn mit Wasser befüllen. Obwohl der Tank stolze 300ml Wasser aufnimmt, muss ich für mehrere Kleidungsstücke den Tank nachfüllen. Da im Lieferumfang dafür kein zusätzlicher Behälter dabei ist, ist es eigentlich nur mit heißem Bügeleisen am Wasserhahn möglich. Das finde ich sehr schade. Hier sollte Philips vielleicht überlegen den Lieferumfang um einen externen Wasserbehälter mit Ausgießer zu erweitern. Mit einer Leistung von 2600 Watt heizt das Bügeleisen zudem sehr schnell auf, sodass es auch unter Zeitdruck fix zum Einsatz kommen kann. Das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus hat eine automatische Sicherheitsabschaltung. Nach ca. 8 Minuten ohne Benutzung schaltet sich das Bügeleisen selbständig ab, steht es auf der Bügelsohle wird es zur Sicherheit sogar schon nach 30 Sekunden abgeschaltet, so kann wirklich nichts schief gehen. Ein besonderer Punkt sind auch die zwei Entkalkungsprogramme, sie sorgen dafür, dass das Bügeleisen auf lange Sicht vor Kalkablagerungen geschützt wird. Die T-ionicGlide Bügelsohle sowie die hervorragende Bügelspitze sorgen dafür, dass wirklich jede Bluse bzw. Hemd faltenfrei gebügelt wird. Das Bügeleisen ist zwar im Verhältnis zu meinem alten Eisen etwas schwerer, aber die extra gleitfähige T-ionicGlide Bügelsohle gleitet sehr angenehm über die Wäsche. Die Entkalkerkassette auf der Rückseiteauf der Rückseite habe ich noch nicht getestet, da ich das Bügeleisen erst zweimal im Gebrauch hatte und wir hier sehr weiches Wasser haben Ich persönlich bin von den Bügelergebnissen sehr begeistert. So muss man z.B. ein T-Shirt mit Aufdruck nicht noch zusätzlich auf beiden Seiten bügeln, damit auch der Aufdruck ordentlich aussieht. Bei meinem T-Shirt konnte ich das Ganze von einer Seite bügeln und das T-Shirt samt Aufdruck war schon faltenfrei. Damit ist für mich eine persönlich eine riesige Zeitersparnis. Die zu bügelnden Kleidungsstücke müssen ab jetzt nicht mehr umständlich von beiden Seiten gebügelt werden, sondern es reicht diese von einer Seite zu bügeln. So macht bügeln schon fast richtig Spaß