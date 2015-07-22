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  • Emotional Benefit Photo Philips Azur Steam iron GC4865/02
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Steam iron GC4865/02
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Steam iron GC4865/02
  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4865/02
  • Product in Use Photo Philips Azur Steam iron GC4865/02
  • Emotional Benefit Photo Philips Azur Steam iron GC4865/02

Udgået

AzurDampstrygejern

GC4865/02

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

1 pris

Designet til fuldkommenhed

Det nye Azur har et optimalt design og en vægt, så du nemt kan manøvrere strygejernet over tøjet, selv i vanskeligt tilgængelige områder. Sammen med den kraftige dampproduktion får du alt, hvad du behøver for at opnå perfekte resultater.

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Designet til fuldkommenhed

  • 45 g damp/min., 200 g dampskud

  • SteamGlide-strygesål

  • Automatisk sikkerhedsafbryder

  • 2400 watt

Steam Tip sender dampen helt ind i vanskeligt tilgængelige områder

Steam Tip sender dampen helt ind i vanskeligt tilgængelige områder

Den unikke Steam Tip på Philips-strygejernet kombinerer strygesålens særligt tilspidsede front og de specielle ovale damphuller i spidsen, så selv de mindste og vanskeligt tilgængelige områder kan nås, og du kan opnå de bedste strygeresultater.

Optimalt design til at flytte strygejernet hen over tøjet

Optimalt design til at flytte strygejernet hen over tøjet

Philips-dampjernet er designet til nemt at manøvrere hen over tøjet, så det er nemt for dig at nå selv de mest vanskeligt tilgængelige områder.

Let strygejern, der nemt kan flyttes til og fra strygebrættet

Let strygejern, der nemt kan flyttes til og fra strygebrættet

Strygejernet har den optimale vægt på 1,6 kg, som gør det nemt hele tiden at flytte strygejernet hen over brættet og tilbage til dens holder.

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

22/07/2015

Sverige

Sverige

Bästa strykjärn

Jag köpte denna strykjärn för envisa veck på plagg så den uppfyller mina förväntningar som det står bäst i test och i just Love it

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4865/02 Ångstrykjärn

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4865/02 Ångstrykjärn

16/04/2013

Suisse

Suisse

Bin mit diesem Produkt sehr zufrieden.

Das Dampfbügeleisen ist nicht zu schwer und liegt gut in der Hand - ich bin davon total überzeugt und freue mich über den Erwerb dieses Artikels.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4865/07 Dampfbügeleisen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4865/07 Dampfbügeleisen

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