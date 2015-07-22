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Udgået
Designet til fuldkommenhed
Det nye Azur har et optimalt design og en vægt, så du nemt kan manøvrere strygejernet over tøjet, selv i vanskeligt tilgængelige områder. Sammen med den kraftige dampproduktion får du alt, hvad du behøver for at opnå perfekte resultater.
45 g damp/min., 200 g dampskud
SteamGlide-strygesål
Automatisk sikkerhedsafbryder
2400 watt
Den unikke Steam Tip på Philips-strygejernet kombinerer strygesålens særligt tilspidsede front og de specielle ovale damphuller i spidsen, så selv de mindste og vanskeligt tilgængelige områder kan nås, og du kan opnå de bedste strygeresultater.
Philips-dampjernet er designet til nemt at manøvrere hen over tøjet, så det er nemt for dig at nå selv de mest vanskeligt tilgængelige områder.
Strygejernet har den optimale vægt på 1,6 kg, som gør det nemt hele tiden at flytte strygejernet hen over brættet og tilbage til dens holder.
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Priser
5.0
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Noooo
22/07/2015
Sverige
Bästa strykjärn
Jag köpte denna strykjärn för envisa veck på plagg så den uppfyller mina förväntningar som det står bäst i test och i just Love it
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4865/02 Ångstrykjärn
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4865/02 Ångstrykjärn
rheintalblitz
16/04/2013
Suisse
Bin mit diesem Produkt sehr zufrieden.
Das Dampfbügeleisen ist nicht zu schwer und liegt gut in der Hand - ich bin davon total überzeugt und freue mich über den Erwerb dieses Artikels.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4865/07 Dampfbügeleisen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4865/07 Dampfbügeleisen