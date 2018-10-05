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Udgået

AzurDampstrygejern

GC4875/02

4

| (4) Anmeldelser

1 pris

Designet til fuldkommenhed

Det nye Philips Azur-dampstrygejern er udstyret med den enestående Ionic Deepsteam-funktion, der giver dig de bedste resultater ved genstridige folder i bomuld og hør. Med kombinationen af optimeret vægt og design er dette strygejern simpelthen designet til at opnå perfekte resultater.

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Strygejern med Ionic Deepsteam

Designet til fuldkommenhed

  • 45 g damp/min., 200 g dampskud

  • SteamGlide-strygesål

  • Automatisk sikkerhedsafbryder

  • 2400 watt

Steam Tip sender dampen helt ind i de vanskeligt tilgængelige områder

Steam Tip sender dampen helt ind i de vanskeligt tilgængelige områder

Den unikke Steam Tip på dette Philips-strygejern kombinerer strygesålens specielt tilspidsede front og de specielle ovale damphuller, og gør det muligt at nå ind de mest snævre og vanskeligt tilgængelige områder og dermed opnå de bedste strygeresultater.

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

SteamGlide-strygesål er Philips' bedste strygesål

SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.

Optimalt design til at flytte strygejernet hen over tøjet

Optimalt design til at flytte strygejernet hen over tøjet

Philips-dampjernet er designet til nemt at manøvrere hen over tøjet, så det er nemt for dig at nå selv de mest vanskeligt tilgængelige områder.

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  • Billede af VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

4

Anmeldelser

4
3
2

05/10/2018

Norge

Norge

MEGET BRA

Stødig og robust strykejern som trygt kan anbefales.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4875/02 Dampstrykejern

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4875/02 Dampstrykejern

07/07/2014

Suisse

Suisse

Grossartig

Ich bügle sehr gerne mit dieser Dampf Station.Und ich empfehle es.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4875/07 Dampfbügeleisen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4875/07 Dampfbügeleisen

16/07/2012

Suisse

Suisse

Schön, schnell, schaltet selber aus, wenn man weg muss.

Schön, schnell, liegt gut in der Hand. Leider schaltet sich der blaue Dampfknopf immer wieder versehentlich ein. Ich mag, dass es sich auscschaltet, wenn man anderweitig beschäftigt ist, z,B, Wäsche zusammenlegen. Ich habe wenig Erfahrung mit Dampfbetrieb. Das Enkalken habe ich noch nie gemacht.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4875/07 Dampfbügeleisen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4875/07 Dampfbügeleisen

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