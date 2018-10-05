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Udgået
GC4875/02
Designet til fuldkommenhed
Det nye Philips Azur-dampstrygejern er udstyret med den enestående Ionic Deepsteam-funktion, der giver dig de bedste resultater ved genstridige folder i bomuld og hør. Med kombinationen af optimeret vægt og design er dette strygejern simpelthen designet til at opnå perfekte resultater.
45 g damp/min., 200 g dampskud
SteamGlide-strygesål
Automatisk sikkerhedsafbryder
2400 watt
Den unikke Steam Tip på dette Philips-strygejern kombinerer strygesålens specielt tilspidsede front og de specielle ovale damphuller, og gør det muligt at nå ind de mest snævre og vanskeligt tilgængelige områder og dermed opnå de bedste strygeresultater.
SteamGlide-strygesål er den bedste strygesål fra Philips til dit dampjern. Den er modstandsdygtig over for ridser, glider perfekt og er nem at rengøre.
Philips-dampjernet er designet til nemt at manøvrere hen over tøjet, så det er nemt for dig at nå selv de mest vanskeligt tilgængelige områder.
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Priser
4.0
ud af 5
4
Anmeldelser
deco
05/10/2018
Norge
MEGET BRA
Stødig og robust strykejern som trygt kan anbefales.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4875/02 Dampstrykejern
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4875/02 Dampstrykejern
Easy13
07/07/2014
Suisse
Grossartig
Ich bügle sehr gerne mit dieser Dampf Station.Und ich empfehle es.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4875/07 Dampfbügeleisen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4875/07 Dampfbügeleisen
Ettup
16/07/2012
Suisse
Schön, schnell, schaltet selber aus, wenn man weg muss.
Schön, schnell, liegt gut in der Hand. Leider schaltet sich der blaue Dampfknopf immer wieder versehentlich ein. Ich mag, dass es sich auscschaltet, wenn man anderweitig beschäftigt ist, z,B, Wäsche zusammenlegen. Ich habe wenig Erfahrung mit Dampfbetrieb. Das Enkalken habe ich noch nie gemacht.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4875/07 Dampfbügeleisen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4875/07 Dampfbügeleisen