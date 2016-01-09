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Udgået
Strygning uden besvær, kræver ingen indstillinger
Stryg alt slags tøj, der tåler strygning, lige fra silke, hør og bomuld til cashmere - og stryg tøjet i vilkårlig rækkefølge uden at skulle ændre på temperaturen. PerfectCare Azur giver perfekte resultater uden brændemærker eller skinnende mærker på tøjet. Strygning er gjort mere enkelt, end det nogensinde har været.
45 g damp/min, 180 g dampskud
T-ionicGlide-strygesål
Autom. sikkerh.afbr. + anti-kalk
Til alt tøj, der tåler strygning
Den seneste revolution inden for strygning er den perfekte kombination af damp og temperatur. Den er lavet for at sikre, at du med en superhurtig strygning kan få fantastiske resultater på vanskelige folder. Der er intet, der skal indstilles. Kan bruges på alle typer stof, der tåler strygning. Den perfekte kombination af damp og temperatur, fordi: 1) Den intelligente kontrolprocessor indstiller den rette temperatur, og 2) HeatFlow-teknologien sørger for den rette balance mellem damp og temperatur.
100 % sikkert på selv de mest sarte materialer som f.eks. silke, cashmere, uld, polyester. Uafhængige strygetestinstitutter har anvendt PerfectCare på de mest sarte typer stof, der tåler strygning, og alle bekræfter absolut perfekte strygeresultater.
100 % hurtigt at stryge, ingen sortering er påkrævet. Stryg alt dit tøj med mere effektiv damp.
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Priser
4.3
ud af 5
44
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Bodil
09/01/2016
Danmark
Bekræftet køber
Meget brugervenligt
En fordel at det ikke skal indstilles hver gang der skiftes tøjtype
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4912/30-dampstrygejern
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4912/30-dampstrygejern
Msjdm
10/06/2017
United Kingdom
So easy to use!
I was unsure about purchasing this type of Iron so decided to buy this special purchase one, in case it was rubbish. So glad I did! I love it. I've ironed all types of fabric with no problems,it's Fab! At first I found it used a lot of water on normal setting, so switched to eco setting which slowed the evaporation rate right down, so reducing the reservoir fill ups when doing a lot of ironing. When something is particularly creased I revert to normal setting and go over the garment quickly, then back to eco to finish off. Then its not too damp from the steam setting. Sounds complicated but it's not.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4912/80 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4912/80 Steam iron
Vikki
16/11/2016
United Kingdom
The product is much better than any other iron I have ever used
[Employee of philipsglobal] The iron is really easy to use, and the 'no-calc' feature is a great plus! It is quick to heat up, and gentle (but effecive) on my clothes
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4912/80 Steam iron
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Azur GC4912/80 Steam iron