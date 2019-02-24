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Udgået
90 g
Stryg dobbelt så hurtigt med damp under tryk. Damp under tryk trænger dybt ind i tøjet og gør det hurtigt og nemt at stryge - selv besværlige tekstiler.
Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Den unikke teknologi i et Philips-strygejern med dampstation genererer kraftig damp, hvilket gør strygningen nemmere, bedre og hurtigere.
Strygejernets ergonomiske design sikrer komfortabel strygning med mindre belastning af håndleddet. Det opadskrånende håndgreb sikrer en naturlig stilling, så belastningen reduceres. Strygejernets design sikrer tillige, at du undgår den gentagne bevægelse ved at stille strygejernet på højkant. Strygejernet er let (1,2 kg) for at sikre nem og komfortabel strygning.
Priser
4.6
ud af 5
11
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
Baljito
24/02/2019
United Kingdom
Lasts long
Lasted me 8-10 years and works well and it’s simple to use buy it for sure!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6400 series GC6420 Pressurized ironing system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6400 series GC6420 Pressurized ironing system
intel56
25/07/2012
United Kingdom
A fantastic iron and no filters!
we have had at least 4 pressure steam irons, this is the best by far,its very quick to get to steam temperature, good controls, and best by far is the fact that you dont need to use filter bags,
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6400 series GC6420 Pressurized ironing system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6400 series GC6420 Pressurized ironing system
amygw
06/08/2022
France
parfaite
je l ai depuis fort longtemps et j en suis tres satisfaite
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6400 series GC6420 Centrale vapeur haute pression
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6400 series GC6420 Centrale vapeur haute pression