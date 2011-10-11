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ECO
Stryg dobbelt så hurtigt med damp under tryk. Damp under tryk trænger dybt ind i tøjet og gør det hurtigt og nemt at stryge - selv besværlige tekstiler.
Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Den unikke teknologi i et Philips-strygejern med dampstation genererer kraftig damp, hvilket gør strygningen nemmere, bedre og hurtigere.
Strygejernets ergonomiske design sikrer komfortabel strygning med mindre belastning af håndleddet. Det opadskrånende håndgreb sikrer en naturlig stilling, så belastningen reduceres. Strygejernets design sikrer tillige, at du undgår den gentagne bevægelse ved at stille strygejernet på højkant. Strygejernet er let (1,2 kg) for at sikre nem og komfortabel strygning.
Priser
4.6
ud af 5
8
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
netje59
11/10/2011
Nederland
goed functioneel apparaat
perfect werkend strijksysteem, wat ik al veel eerder had moeten aanschaffen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
sien54
10/10/2011
Nederland
fantastisch/uitstekend
geweldig,en door de krachtige stoom hoef je maar aan één kant te strijken.sneller klaar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
macar
09/10/2011
Nederland
Geweldig fijn strijkijzer
Het strijkt zo makkelijk, het glijdt over de stof heen. Veel fijner dan mijn vorige (ook Phlips) stoomsysteem ijzer. Ook het feit dat je niets in hoeft te stellen is ideaal. Ook is het veel lichter. Ik hou niet zo van strijken maar dit maakt het wel een heel stuk plezieriger. Ik geef een dikke 10 !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk