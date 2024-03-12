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6400 series Dampstation
Udgået
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GC6450
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Nyd den praktiske kompakte dampstation, som er nem at transportere, og stryg dobbelt så hurtigt med damp under tryk.
Fnugfjerner
Den blå indikator blinker på mit Philips-dampstrygejern
Min dampstation er stoppet eller holdt op med at virke
Philips-strygejern eller -tøjdamper giver strømsvigt
Calc-Clean-lyset på mit Philips-dampstrygejern bliver ved med at blinke
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