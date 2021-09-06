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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
Kraftig, konstant damp virker hurtigere end et dampstrygejern – takket være OptimalTEMP-teknologi uden behov for bestemte temperatur- og dampindstillinger. Kompakt og let med nem opbevaring.
Maks. 6 bar pumpetryk
Op til 360 g dampskud
1,3 liters fast vandtank
Kompakt design
En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv de tykkeste tekstiler uden besvær. Se vanskelige folder forsvinde med et ekstra dampskud, lige hvor du har brug for det. Denne ekstra damp er også perfekt til lodret dampning til opfriskning af tøj og gardiner.
Stryg alt fra cowboybukser til silke uden at justere temperaturen. Takket være OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøj eller vente på, at strygejernet varmer op og køler af. Du kan klare alle stoffer når som helst
Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer til at lave skader på strygbart tøj pga. høje varmegrader. Du kan endda lade det stå med strygesålen nedad på tøjet eller strygebrættet. Ingen skader pga. for høje varmegrader, ingen glans. Garanteret.
Priser
4.4
ud af 5
131
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
StrykeMaster69
06/09/2021
Norge
Gleder meg til å stryke!
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Er super fornøyd med strykejernet! Det er utrolig effektivt, og bruker bare 2 minutt på å bli varmt. Vannbeholderen rommer masse, som gjør at en slipper å konstant fylle på. I motsetning til andre jern jeg har prøvd tidligere, lager denne mye og kraftig damp. Selve strykejernet er veldig lett og ergonomisk, mye på grunn av ekstern vannbeholder. Dette anbefales!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 strykejern med dampgenerator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 strykejern med dampgenerator
Strykejern2021
05/09/2021
Norge
Veldig fornøyd!
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Først synes jeg den så veldig stor og vanskelig ut med ledninger og alt som fulgte med, men det er det mest geniale jeg har prøvd! Bruksanvisningen var lett å forstå, selve strykejernet var enda lettere å bruke. Elsker at selve jernet er så lett og lite! Gir et veldig fint, raskt og godt resultat. Lagt ved bilde av en skjorte. Måtte stryke alt jeg kom over, så gøy med et godt strykejern!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 strykejern med dampgenerator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 strykejern med dampgenerator
Bingofido
05/09/2021
Norge
Fantastisk produkt
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Veldig fornøyd med produktet. Lett å bruke og gjør skjortene kjempefine.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 strykejern med dampgenerator
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 strykejern med dampgenerator
På alle stoffer, der kan stryges
Sammenlignet med Philips-dampstrygejern PowerLife
Op til 30 % energibesparelse baseret på IEC 603311 sammenlignet med FastCare Compact ved temperaturindstillingen MAX