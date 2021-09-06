ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*

PerfectCare Compact EssentialStrygejern med dampstation

GC6815/20

4.4

| (131) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

1 pris

Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*

Kraftig, konstant damp virker hurtigere end et dampstrygejern – takket være OptimalTEMP-teknologi uden behov for bestemte temperatur- og dampindstillinger. Kompakt og let med nem opbevaring.

Se alle fordele

Garanteret ingen skader på tøjet pga. høje temperaturer*

Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*

  • Maks. 6 bar pumpetryk

  • Op til 360 g dampskud

  • 1,3 liters fast vandtank

  • Kompakt design

Kraftig damp fjerner effektivt folder

Kraftig damp fjerner effektivt folder

En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv de tykkeste tekstiler uden besvær. Se vanskelige folder forsvinde med et ekstra dampskud, lige hvor du har brug for det. Denne ekstra damp er også perfekt til lodret dampning til opfriskning af tøj og gardiner.

OptimalTEMP-teknologien kræver ingen temperaturindstillinger

OptimalTEMP-teknologien kræver ingen temperaturindstillinger

Stryg alt fra cowboybukser til silke uden at justere temperaturen. Takket være OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøj eller vente på, at strygejernet varmer op og køler af. Du kan klare alle stoffer når som helst

Ingen skader på tøjet – med garanti

Ingen skader på tøjet – med garanti

Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi, at dette strygejern aldrig kommer til at lave skader på strygbart tøj pga. høje varmegrader. Du kan endda lade det stå med strygesålen nedad på tøjet eller strygebrættet. Ingen skader pga. for høje varmegrader, ingen glans. Garanteret.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.4

ud af 5

131

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

06/09/2021

Norge

Norge

Gleder meg til å stryke!

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Er super fornøyd med strykejernet! Det er utrolig effektivt, og bruker bare 2 minutt på å bli varmt. Vannbeholderen rommer masse, som gjør at en slipper å konstant fylle på. I motsetning til andre jern jeg har prøvd tidligere, lager denne mye og kraftig damp. Selve strykejernet er veldig lett og ergonomisk, mye på grunn av ekstern vannbeholder. Dette anbefales!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 strykejern med dampgenerator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 strykejern med dampgenerator

05/09/2021

Norge

Norge

Veldig fornøyd!

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Først synes jeg den så veldig stor og vanskelig ut med ledninger og alt som fulgte med, men det er det mest geniale jeg har prøvd! Bruksanvisningen var lett å forstå, selve strykejernet var enda lettere å bruke. Elsker at selve jernet er så lett og lite! Gir et veldig fint, raskt og godt resultat. Lagt ved bilde av en skjorte. Måtte stryke alt jeg kom over, så gøy med et godt strykejern!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 strykejern med dampgenerator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 strykejern med dampgenerator

05/09/2021

Norge

Norge

Fantastisk produkt

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Veldig fornøyd med produktet. Lett å bruke og gjør skjortene kjempefine.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 strykejern med dampgenerator

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 strykejern med dampgenerator

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. På alle stoffer, der kan stryges

  2. Sammenlignet med Philips-dampstrygejern PowerLife

  3. Op til 30 % energibesparelse baseret på IEC 603311 sammenlignet med FastCare Compact ved temperaturindstillingen MAX