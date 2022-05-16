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  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
  • Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*

PerfectCare Compact EssentialStrygejern med dampstation

GC6842/30

4.5
| (12) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt

1 pris

Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*
Kraftig, konstant damp virker hurtigere end et dampstrygejern – takket være OptimalTEMP-teknologi uden behov for bestemte temperatur- og dampindstillinger. Kompakt og let med nem opbevaring.
Se alle fordele

Garanteret ingen brændemærker*

Stryg hurtigere med dobbelt så meget damp*

  • Maks. 6 bar pumpetryk

  • Op til 360 g dampskud

  • 1,3 liters fast vandtank

  • Transportlås

Kraftig damp fjerner effektivt folder

Kraftig damp fjerner effektivt folder

En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv de tykkeste tekstiler uden besvær. Se vanskelige folder forsvinde med et ekstra dampskud, lige hvor du har brug for det. Denne ekstra damp er også perfekt til lodret dampning til opfriskning af tøj og gardiner.

OptimalTEMP-teknologien kræver ingen temperaturindstillinger

OptimalTEMP-teknologien kræver ingen temperaturindstillinger

Stryg alt fra cowboybukser til silke uden at justere temperaturen. Takket være OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøj eller vente på, at strygejernet varmer op og køler af. Du kan klare alle stoffer når som helst

Transportlås til sikker og nem transport

Transportlås til sikker og nem transport

Lås strygejernet sikkert fast på basestationen, så det nemt kan transporteres rundt i huset og for at mindske risikoen for utilsigtet at komme i kontakt med den varme strygesål.

Tekniske specifikationer

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Priser

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.5

ud af 5

12

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

3
2

16/05/2022

Portugal

Portugal

Otimo produto

Gostei muito deste ferro. Foi uma boa surpresa em termos de vapor e de deslizar da base. Qualidade de materiais!

Fordele

Rapido

Ulemper

Nada a apontar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

03/12/2021

Portugal

Portugal

Só tenho uma palavra... INCRÍVEL

Estamos a falar de um produto que toda as pessoas que passam a ferro deveriam de ter, com este ferro não existe peças de roupa que não se possa passar, o ferro percebe que peça de roupa é e adapta a temperatura... É Genial nunca mais queimei roupa :)

Fordele

Leve , temperatura do ferro automática

Ulemper

O valor nada mais...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

22/07/2021

Portugal

Portugal

O produto é prático, fácil e rápido de utilizar

O produto é confortável, leve, permite passar a roupa com extrema facilidade e rapidez sem atrapalhar poupando assim grande parte do dia a exercer a tarefa.

Fordele

Leve, confortável, desliza com facilidade, prático, alcança os cantos todos, fio de ligação à tomada longo e super acessível, tem esconderijo para os fios na parte interior abaixo do depósito com água o que permite conforto ao guardar o produto. Tem botão de segurança que prende o ferro para o transportar. Tem um botão para emitir vapor quando e quanto quiser sem necessidade de escolher e regular temperatura, é adequado a todos os tecidos. O tecido fica extra suave após a utilização do produto oferecendo um aspeto de roupa nova. A cor é super agradável, o design é lindo. Permite fácil eliminação de calcário num depósito próprio, após 3 meses de utilização frequente.

Ulemper

Nada consta sobre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. På alle stoffer, der kan stryges

  2. Sammenlignet med Philips-dampstrygejern PowerLife

  3. Op til 30 % energibesparelse baseret på IEC 603311 sammenlignet med FastCare Compact ved temperaturindstillingen MAX