Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Maks. 6 bar pumpetryk
Op til 360 g dampskud
1,3 liters fast vandtank
Transportlås
En kraftig, konstant dampproduktion klarer selv de tykkeste tekstiler uden besvær. Se vanskelige folder forsvinde med et ekstra dampskud, lige hvor du har brug for det. Denne ekstra damp er også perfekt til lodret dampning til opfriskning af tøj og gardiner.
Stryg alt fra cowboybukser til silke uden at justere temperaturen. Takket være OptimalTemp er drejeknapper eller indstillinger ikke nødvendige. Du behøver ikke længere sortere vasketøj eller vente på, at strygejernet varmer op og køler af. Du kan klare alle stoffer når som helst
Lås strygejernet sikkert fast på basestationen, så det nemt kan transporteres rundt i huset og for at mindske risikoen for utilsigtet at komme i kontakt med den varme strygesål.
Priser
4.5
ud af 5
12
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
RitaM22
16/05/2022
Portugal
Otimo produto
Gostei muito deste ferro. Foi uma boa surpresa em termos de vapor e de deslizar da base. Qualidade de materiais!
Fordele
Rapido
Ulemper
Nada a apontar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
kzero
03/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
Só tenho uma palavra... INCRÍVEL
Estamos a falar de um produto que toda as pessoas que passam a ferro deveriam de ter, com este ferro não existe peças de roupa que não se possa passar, o ferro percebe que peça de roupa é e adapta a temperatura... É Genial nunca mais queimei roupa :)
Fordele
Leve , temperatura do ferro automática
Ulemper
O valor nada mais...
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
Malina7
22/07/2021
Portugal
Del af kampagnen
O produto é prático, fácil e rápido de utilizar
O produto é confortável, leve, permite passar a roupa com extrema facilidade e rapidez sem atrapalhar poupando assim grande parte do dia a exercer a tarefa.
Fordele
Leve, confortável, desliza com facilidade, prático, alcança os cantos todos, fio de ligação à tomada longo e super acessível, tem esconderijo para os fios na parte interior abaixo do depósito com água o que permite conforto ao guardar o produto. Tem botão de segurança que prende o ferro para o transportar. Tem um botão para emitir vapor quando e quanto quiser sem necessidade de escolher e regular temperatura, é adequado a todos os tecidos. O tecido fica extra suave após a utilização do produto oferecendo um aspeto de roupa nova. A cor é super agradável, o design é lindo. Permite fácil eliminação de calcário num depósito próprio, após 3 meses de utilização frequente.
Ulemper
Nada consta sobre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PerfectCare Compact Essential GC6842/30 Ferro com gerador de vapor
På alle stoffer, der kan stryges
Sammenlignet med Philips-dampstrygejern PowerLife
Op til 30 % energibesparelse baseret på IEC 603311 sammenlignet med FastCare Compact ved temperaturindstillingen MAX