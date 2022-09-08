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Udgået
GC7540/02
Hurtig og effektiv strygning
Skabt til at gøre strygningen hurtigere fra start til slut – Philips InstantCare-dampstrygejernet er klar til brug på 2 minutter. Kraften i damp under tryk gør strygningen hurtigere ved at trænge dybere ned i stoffet for at fjerne folder.
5 bar
ECO
220 g dampskud
Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Der dannes en jævn og kraftig dampstråle, som trænger dybt ind i tøjet og gør strygningen hurtigere og bedre. Dampintensiteten kan reguleres efter behov.
Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Den unikke teknologi i et Philips-strygejern med dampstation genererer kraftig damp, hvilket gør strygningen nemmere, bedre og hurtigere.
Strygejernet vejer kun 1,2 kg, og dermed bliver strygningen nem og ubesværet.
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