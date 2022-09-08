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  • Hurtig og effektiv strygning
  • Hurtig og effektiv strygning
  • Hurtig og effektiv strygning
  • Hurtig og effektiv strygning
  • Hurtig og effektiv strygning
  • Hurtig og effektiv strygning
  • Hurtig og effektiv strygning
  • Hurtig og effektiv strygning
  • Hurtig og effektiv strygning
  • Hurtig og effektiv strygning

Udgået

InstantCareDampstation

GC7540/02

1 pris

Hurtig og effektiv strygning

Skabt til at gøre strygningen hurtigere fra start til slut – Philips InstantCare-dampstrygejernet er klar til brug på 2 minutter. Kraften i damp under tryk gør strygningen hurtigere ved at trænge dybere ned i stoffet for at fjerne folder.

Se alle fordele

Strygejern med 2-minutters lynstart og genopfyldning når som helst

Hurtig og effektiv strygning

  • 5 bar

  • ECO

  • 220 g dampskud

Et tryk på op til 5 bar

Et tryk på op til 5 bar

Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Der dannes en jævn og kraftig dampstråle, som trænger dybt ind i tøjet og gør strygningen hurtigere og bedre. Dampintensiteten kan reguleres efter behov.

Konstant dampudvikling op til 120 g/min

Konstant dampudvikling op til 120 g/min

Jo mere damp, desto hurtigere strygning. Den unikke teknologi i et Philips-strygejern med dampstation genererer kraftig damp, hvilket gør strygningen nemmere, bedre og hurtigere.

Letvægtsstrygejern til strygning uden besvær

Strygejernet vejer kun 1,2 kg, og dermed bliver strygningen nem og ubesværet.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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