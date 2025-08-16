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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
GC800/80
Damppres liggende eller hængende
Damp på op til 32g/min
Afkalkningsteknologi
Ingen brændemærker
Kraftig damp på op til 32 g/min giver hurtige resultater hver dag.
Klar til brug på blot 60 sekunder.
Damp dit tøj på blot 3 minutter**. Den opvarmede plade forhindrer kondens på dit tøj og giver hurtige resultater.
Priser
1.0
ud af 5
1
Anmeldelse
flamingo_25
16/08/2025
Ελλάδα
Απαράδεκτο
Πολύ αδύναμη και όχι σταθερή ροή του ατμού. Κακό αποτέλεσμα στο σιδέρωμα με τσακίσματα και ζάρες να παραμένουν σε πουκάμισα και μπλουζάκια.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού
Testet af eksternt organ for bakterietyperne Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 med 10 sekunders dampning.
T-shirt af bomuld til kvinder og knælang nederdel testet af Philips Lab ved maks. damp