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PerfectCare Elite Strygejern med dampstation

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PerfectCare EliteStrygejern med dampstation

GC9650/80

PerfectCare Elite Strygejern med dampstation

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Manualer og dokumentation

UK Declaration of Conformity

  • PDF fil, 495.9 kB
  • 13 March 2026

Consumer Care Book Philips PerfectCare Elite Steam generator iron - English (US)

  • PDF fil, 823.3 kB
  • 13 March 2026

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