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  • Pålidelig og kraftfuld trimning
  • Pålidelig og kraftfuld trimning
  • Pålidelig og kraftfuld trimning
  • Pålidelig og kraftfuld trimning
  • Pålidelig og kraftfuld trimning
  • Pålidelig og kraftfuld trimning
  • Pålidelig og kraftfuld trimning
  • Pålidelig og kraftfuld trimning
  • Pålidelig og kraftfuld trimning
  • Pålidelig og kraftfuld trimning
  • Pålidelig og kraftfuld trimning
  • Pålidelig og kraftfuld trimning
  • Pålidelig og kraftfuld trimning
  • Pålidelig og kraftfuld trimning
  • Pålidelig og kraftfuld trimning
  • Pålidelig og kraftfuld trimning
  • Pålidelig og kraftfuld trimning

Ny

Hair ClipperSeries 3000

HC3723/15

4.1

| (490) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt

Pålidelig og kraftfuld trimning

Giv dig selv eller dine kære en perfekt jævn og præcis hårklipning med Philips Hårklipper 3000, der har selvslibende skær, som sikrer langvarig skarphed. Oplev kraftfuld ydeevne med ledning.

Se alle fordele

Nem at bruge til præcis hårklipning

Pålidelig og kraftfuld trimning

  • Selvslibende skær

  • 9 længdeindstillinger

  • Trim and Flow

  • Brug med ledning

Tilpas dit look med 9 justerbare længder

Tilpas dit look med 9 justerbare længder

Med 9 længdeindstillinger i trin på 3 mm giver denne hårklipper dig fuld kontrol over din frisure. Den justerbare kam gør det muligt at trimme fra 3 mm til 24 mm, og ved at fjerne kammen kan man opnå et præcist resultat på 0,5 mm. Pålidelig og enkel trimning.

Maksimal præcision med langtidsholdbar ydeevne

Maksimal præcision med langtidsholdbar ydeevne

Vores 41 mm selvslibende skær bevarer deres skarphed i lang tid og skærer ubesværet gennem hårene, så du får en sikker og ensartet hårklipning hver gang.

For en jævn og nem trimning derhjemme

For en jævn og nem trimning derhjemme

Nyd en problemfri klipning fra start til slut. Trim-and flow-kammen er designet til at holde håret i bevægelse og forhindre tilstopning, så din hårklipper kan arbejde problemfrit. Det hjælper dig med at bevare fuld kontrol og opnå din ønskede stil uden afbrydelser.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

490

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

30/11/2024

Danmark

Danmark

Fremragende produkt

Jeg har de sidste 15 år klippet mit hoved skaldet - både fordi jeg er blevet forfærdelig gråhåret, men også fordi mit hår er tykt i sådan en grad, at det er utrolig svært at arbejde med efter få dage. Jeg har haft flere forskellige klippere - senest en “Wahl Balding Clipper”, som klippede utrolig tæt, men som havde flere minusser (kørte kun på ledning, var tung at arbejde med). Jeg var derfor på udkig efter en klipper, som var let og som klippede mit hår så kort som muligt (gerne 0.5 mm og derunder). Jeg faldt derfor over denne klipper - billig, let og klipper håret ned til 0.5 mm. Den er PERFEKT til mit formål, og jeg er henrykt efter at have brugt denne klipper første gang. Køb, køb, køb!

Fordele

Billig, letvægt, handy, nem at rengøre, klipper tæt

Ulemper

Ingen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper

Date of Use 2024-10-30

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper

Date of Use 2024-10-30

25/06/2020

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Virker godt

Dejligt at klippelængden så let kan justeres . Klipper som den skal . Nem at rengøre

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper

30/09/2023

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Produkten har låg vikt och är lätt att hantera

Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.

Fordele

Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.

Ulemper

Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Date of Use 2022-08-30

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Date of Use 2022-08-30

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