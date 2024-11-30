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Ny
Pålidelig og kraftfuld trimning
Giv dig selv eller dine kære en perfekt jævn og præcis hårklipning med Philips Hårklipper 3000, der har selvslibende skær, som sikrer langvarig skarphed. Oplev kraftfuld ydeevne med ledning.
Selvslibende skær
9 længdeindstillinger
Trim and Flow
Brug med ledning
Med 9 længdeindstillinger i trin på 3 mm giver denne hårklipper dig fuld kontrol over din frisure. Den justerbare kam gør det muligt at trimme fra 3 mm til 24 mm, og ved at fjerne kammen kan man opnå et præcist resultat på 0,5 mm. Pålidelig og enkel trimning.
Vores 41 mm selvslibende skær bevarer deres skarphed i lang tid og skærer ubesværet gennem hårene, så du får en sikker og ensartet hårklipning hver gang.
Nyd en problemfri klipning fra start til slut. Trim-and flow-kammen er designet til at holde håret i bevægelse og forhindre tilstopning, så din hårklipper kan arbejde problemfrit. Det hjælper dig med at bevare fuld kontrol og opnå din ønskede stil uden afbrydelser.
4.1
ud af 5
490
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
BaldByChoice
30/11/2024
Danmark
Fremragende produkt
Jeg har de sidste 15 år klippet mit hoved skaldet - både fordi jeg er blevet forfærdelig gråhåret, men også fordi mit hår er tykt i sådan en grad, at det er utrolig svært at arbejde med efter få dage. Jeg har haft flere forskellige klippere - senest en “Wahl Balding Clipper”, som klippede utrolig tæt, men som havde flere minusser (kørte kun på ledning, var tung at arbejde med). Jeg var derfor på udkig efter en klipper, som var let og som klippede mit hår så kort som muligt (gerne 0.5 mm og derunder). Jeg faldt derfor over denne klipper - billig, let og klipper håret ned til 0.5 mm. Den er PERFEKT til mit formål, og jeg er henrykt efter at have brugt denne klipper første gang. Køb, køb, køb!
Fordele
Billig, letvægt, handy, nem at rengøre, klipper tæt
Ulemper
Ingen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper
Date of Use 2024-10-30
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3530/15 Hårklipper
Date of Use 2024-10-30
Fedest
25/06/2020
Danmark
Bekræftet køber
Virker godt
Dejligt at klippelængden så let kan justeres . Klipper som den skal . Nem at rengøre
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklipper
Fysikfarbrorn
30/09/2023
Sverige
Bekræftet køber
Produkten har låg vikt och är lätt att hantera
Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.
Fordele
Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.
Ulemper
Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Date of Use 2022-08-30
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare
Date of Use 2022-08-30
Ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet.