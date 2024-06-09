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  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling
  • Maksimal frihed til styling

Ny

Hair ClipperSeries 9000

HC9722/15

4.1

| (911) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt

Maksimal frihed til styling

Få præcise og sikre klipninger med 28 forskellige længdeindstillinger og selvslibende titaniumskær. Skab jævne overgange med præcisionsværktøjerne og få professionel kontrol derhjemme med dette alsidige Philips-barberingssæt.

Se alle fordele

Præcise trimninger, nemme overgange og en glat barbering

Maksimal frihed til styling

  • Selvslibende skær i titanium

  • 28 længdeindstillinger

  • PowerAdapt-sensor

  • Trim and Flow

Tilpas dit look med 28 justerbare længder

Tilpas dit look med 28 justerbare længder

Skab din egen stil med 28 længdeindstillinger, der kan justeres præcist med 1 mm intervaller. Tre justerbare kamme i størrelser fra 2 mm til 28 mm giver dig fuld kontrol over enhver frisure, og hvis du fjerner kammen, kan du opnå en præcis trimning på 0,5 mm. Tryg personlig pleje på den nemme måde.

Maksimal præcision med langtidsholdbar ydeevne

Maksimal præcision med langtidsholdbar ydeevne

Vores selvslibende titaniumskær forbliver skarpe ved hver brug, så du opnår ensartede og pålidelige resultater. Med denne hårklipper får du en problemfri og jævn klipning, der bevarer din stil uden kompromiser.

Kommer med 4 uundværlige redskaber, der gør det nemt for dig at style dit hår

Kommer med 4 uundværlige redskaber, der gør det nemt for dig at style dit hår

Dette barberingssæt med 4 dele giver dig alt, hvad du behøver for at kunne klippe hår derhjemme med selvtillid. Med en saks, en kam, en frisørslag og hårklips.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.1

ud af 5

911

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

09/06/2024

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Igen et godt køb.

Pris og funktionalitet er BARE ok. det kunne være bedre.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper

Date of Use 2024-02-09

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper

Date of Use 2024-02-09

30/01/2022

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Alt var ok

Bestilte produktet, da jeg kendte det i forvejen. Virkelig god hårklipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital touch screen

Date of Use 2020-01-30

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital touch screen

Date of Use 2020-01-30

10/12/2021

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Hamrende skarp

Fantastisk skarp. Klipper helt imponerende godt. Klipper ikke ret godt i langt hår med afstandsstykker på. Håret pakker sig og blokerer knivene. Jeg klipper primært helt uden skær. Og der er den altså imponerende

Fordele

Let, skarp, nem at håndtere. Batteritid.

Ulemper

Klipper ikke ret godt med afstandsstykke.c

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med en professionel frisør.

  2. Ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet.