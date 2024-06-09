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Ny
Maksimal frihed til styling
Få præcise og sikre klipninger med 28 forskellige længdeindstillinger og selvslibende titaniumskær. Skab jævne overgange med præcisionsværktøjerne og få professionel kontrol derhjemme med dette alsidige Philips-barberingssæt.
Selvslibende skær i titanium
28 længdeindstillinger
PowerAdapt-sensor
Trim and Flow
Skab din egen stil med 28 længdeindstillinger, der kan justeres præcist med 1 mm intervaller. Tre justerbare kamme i størrelser fra 2 mm til 28 mm giver dig fuld kontrol over enhver frisure, og hvis du fjerner kammen, kan du opnå en præcis trimning på 0,5 mm. Tryg personlig pleje på den nemme måde.
Vores selvslibende titaniumskær forbliver skarpe ved hver brug, så du opnår ensartede og pålidelige resultater. Med denne hårklipper får du en problemfri og jævn klipning, der bevarer din stil uden kompromiser.
Dette barberingssæt med 4 dele giver dig alt, hvad du behøver for at kunne klippe hår derhjemme med selvtillid. Med en saks, en kam, en frisørslag og hårklips.
4.1
ud af 5
911
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produkt
tilfreds
09/06/2024
Danmark
Bekræftet køber
Igen et godt køb.
Pris og funktionalitet er BARE ok. det kunne være bedre.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper
Date of Use 2024-02-09
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper
Date of Use 2024-02-09
kla12
30/01/2022
Danmark
Bekræftet køber
Alt var ok
Bestilte produktet, da jeg kendte det i forvejen. Virkelig god hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital touch screen
Date of Use 2020-01-30
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital touch screen
Date of Use 2020-01-30
Riberhus
10/12/2021
Danmark
Bekræftet køber
Hamrende skarp
Fantastisk skarp. Klipper helt imponerende godt. Klipper ikke ret godt i langt hår med afstandsstykker på. Håret pakker sig og blokerer knivene. Jeg klipper primært helt uden skær. Og der er den altså imponerende
Fordele
Let, skarp, nem at håndtere. Batteritid.
Ulemper
Klipper ikke ret godt med afstandsstykke.c
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper
Sammenlignet med en professionel frisør.
Ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet.