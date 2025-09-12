Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Lang brødholder
Indbygget bollerist
Metal
Sort
En enkelt, lang brødholder passer til stort set alle brødtyper.
Et stativ med automatisk centrering sikrer ensartet ristning på begge sider ved at fastholde hver enkelt skive – tyk eller tynd – i midten af brødholderen.
Juster ristetid for alle typer brød, som du foretrækker det.
4.3
ud af 5
119
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Chrisi
12/09/2025
Deutschland
Extra breiter Schlitz
Endlich der richtige Toaster! Ich bin begeistert 🤩 Es passt eine komplette Laugenstange problemlos in den Toaster!
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD2692/90 Toaster – lange Toastkammer, Metall
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD2692/90 Toaster – lange Toastkammer, Metall
George der Koch
14/10/2022
Deutschland
Bekræftet køber
Stylischer Toaster
Sieht gut aus und funktioniert einwandfrei. Klasse!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD2692/90 Toaster – lange Toastkammer, Metall
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD2692/90 Toaster – lange Toastkammer, Metall
Hardy21035
29/11/2021
Deutschland
Bekræftet køber
Einfach zu bedienen und harmonisches Design
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich habe einen Toaster gesucht, der einfach zu bedienen ist und ein ansprechendes Design hat. Diese Erwartungen erfüllt dieses Produkt in jeder Hinsicht.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD2692/90 Toaster – lange Toastkammer, Metall
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD2692/90 Toaster – lange Toastkammer, Metall