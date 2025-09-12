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  • Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød
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  • Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød
  • Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød
  • Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød
  • Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød
  • Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød
  • Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød
  • Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød
  • Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød
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  • Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød
  • Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød
  • Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød
  • Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød
  • Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød
  • Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød
  • Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød

Viva CollectionBrødrister - lang brødholder, metal

HD2692/90

4.3
| (119) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød
Brødrister i rustfrit stål med lang brødholder, 8 indstillinger og en ekstra bred brødholder, der giver jævne, gyldenbrune resultater, uanset hvad du rister, eller hvilken tilberedning du ønsker. En indbygget bollerist passer til alt fra boller til croissanter.
Se alle fordele

Intelligent autocentreringssystem giver ensartet ristning

Kan bruges til både tykke og tynde skiver brød

  • Lang brødholder

  • Indbygget bollerist

  • Metal

  • Sort

Lang brødholder til forskellige brødtyper

Lang brødholder til forskellige brødtyper

En enkelt, lang brødholder passer til stort set alle brødtyper.

Automatisk centrering af brødholder giver ensartede resultater på begge sider

Et stativ med automatisk centrering sikrer ensartet ristning på begge sider ved at fastholde hver enkelt skive – tyk eller tynd – i midten af brødholderen.

8 risteindstillinger til individuelle præferencer

8 risteindstillinger til individuelle præferencer

Juster ristetid for alle typer brød, som du foretrækker det.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.3

ud af 5

119

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

12/09/2025

Deutschland

Deutschland

Extra breiter Schlitz

Endlich der richtige Toaster! Ich bin begeistert 🤩 Es passt eine komplette Laugenstange problemlos in den Toaster!

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD2692/90 Toaster – lange Toastkammer, Metall

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD2692/90 Toaster – lange Toastkammer, Metall

14/10/2022

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Stylischer Toaster

Sieht gut aus und funktioniert einwandfrei. Klasse!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD2692/90 Toaster – lange Toastkammer, Metall

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD2692/90 Toaster – lange Toastkammer, Metall

29/11/2021

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Einfach zu bedienen und harmonisches Design

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich habe einen Toaster gesucht, der einfach zu bedienen ist und ein ansprechendes Design hat. Diese Erwartungen erfüllt dieses Produkt in jeder Hinsicht.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD2692/90 Toaster – lange Toastkammer, Metall

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HD2692/90 Toaster – lange Toastkammer, Metall

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.