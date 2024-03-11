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Manualer og dokumentation

User Manual Philips Rice cooker

  • PDF fil, 1.2 MB
  • 11 March 2024

Kosten er det væsentligste for en sund livsstil. Philips' automatiske HD4729/60-riskoger med automatiske tilberedningsprogrammer bevarer friskheden og næringsindholdet i hver eneste skål ris.

  • PDF fil
  • 2 July 2024

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