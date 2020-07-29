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  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
  • Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad

Udgået

Viva CollectionAirfryer

HD9220/20

4.8
| (8) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt
Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad
Vidste du, at der findes en kemisk forklaring på, at fed mad smager bedre? Når du steger eller bager med olie, sker der en kemisk reaktion mellem aminosyrerne og sukkeret i maden. Når olien bliver varm, frigøres der en masse rige, aromatiske smagsstoffer, som gør, at maden smager af mere og får en sprød stegeskorpe. Philips innovation Airfryer genskaber den samme proces ved hjælp af hurtigt cirkulerende varm luft i stedet for olie. Lav laks, pommes frites eller stegte fiskefileter med kun lidt eller slet ingen olie. Nu behøver du ikke længere at vælge mellem sundt eller lækkert!
Se alle fordele

Med Rapid Air-teknologi for et perfekt resultat

Innovativ Rapid Air-teknologi til tilberedning af sund mad

  • Lav sundere mad

  • Sprød stegeskorpe - mindre fedt

  • 0,8 kg op til 3 personer

  • 800 g

Rapid Air-teknologi giver sundere friturestegning

Rapid Air-teknologi giver sundere friturestegning

Airfryers enestående Rapid Air-teknologi gør det muligt for dig at stege, bage, riste og grille de mest velsmagende snacks og måltider med mindre fedt end en almindelig frituregryde ved hjælp af en smule eller ingen olie! Philips Airfryer med Rapid Air-teknologi skaber også mindre lugt end konventionelle frituregryder, den er nem at rengøre, sikker og økonomisk til daglig brug!

Stor tilberedningskapacitet til alle dine foretrukne opskrifter

Stor tilberedningskapacitet til alle dine foretrukne opskrifter

Justerbar betjening af tid og temperatur

Justerbar betjening af tid og temperatur

Med den integrerede timer kan du forudindstille tilberedningstider på op til 30 minutter. Auto-sluk-funktionen indeholder en "klar"-lydindikator. Den fuldt ud justerbare temperaturvælger giver dig mulighed for at forudindstille den bedste tilberedningstemperatur til din mad op til 200 grader. Nyd sprøde gyldenbrune pommes frites, snacks, kylling, kød og meget mere - det hele tilberedes på den rigtige tid og temperatur for at opnå det bedste resultat!

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.8

ud af 5

8

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

4
2
1

29/07/2020

Portugal

Portugal

Tem tido sempre um comportamento excelente

A cuba é muito, muito,,,,difícil de limpar. Não serve só um simples detergente como é mencionado numa das vossas dicas !!!!!!

Ulemper

a limpesa

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Viva HD9220/20 Airfryer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Viva HD9220/20 Airfryer

25/09/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Σκεφτόμουν ποια φριτεζα να αγοράσω με βάση αυτά που διάβασα και το ψάξιμο που έκανα διάλεξα αυτή. Πολυ Καλή επιλογή μέχρι στιγμής. Τηγανίζει εξαιρετικά κροκέτες, πατάτες και άλλα λαχανικά. Ιδανική για πιο υγιεινά φαγητά. Πολύ ευκολο καθάρισμα. Πρόβλημα είχα να βρω τα έξτρα εξαρτήματα που είναι για να ψήνεις, να φτιάχνεις κέικ κλπ. Τελικά αγόρασα απο εξωτερικό και ανυπομονώ να τα δοκιμάσω να δω πως θα μαγειρεύονται αυτά τα φαγητά.

Fordele

Δεν χρειάζεται λάδι, δεν είναι μόνο για τηγάνισμα

Ulemper

Δεν βρίσκεις εξαρτήματα και για άλλες χρήσεις που είναι

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer

14/09/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλεια φριτεζα

Πολύ νόστιμες πατάτες σαv του τηγανιού, με ελάχιστο λάδι!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med friske pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde.