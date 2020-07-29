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Udgået
Lav sundere mad
Sprød stegeskorpe - mindre fedt
0,8 kg op til 3 personer
800 g
Airfryers enestående Rapid Air-teknologi gør det muligt for dig at stege, bage, riste og grille de mest velsmagende snacks og måltider med mindre fedt end en almindelig frituregryde ved hjælp af en smule eller ingen olie! Philips Airfryer med Rapid Air-teknologi skaber også mindre lugt end konventionelle frituregryder, den er nem at rengøre, sikker og økonomisk til daglig brug!
Med den integrerede timer kan du forudindstille tilberedningstider på op til 30 minutter. Auto-sluk-funktionen indeholder en "klar"-lydindikator. Den fuldt ud justerbare temperaturvælger giver dig mulighed for at forudindstille den bedste tilberedningstemperatur til din mad op til 200 grader. Nyd sprøde gyldenbrune pommes frites, snacks, kylling, kød og meget mere - det hele tilberedes på den rigtige tid og temperatur for at opnå det bedste resultat!
4.8
ud af 5
8
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
LEONEL SOARES
29/07/2020
Portugal
Tem tido sempre um comportamento excelente
A cuba é muito, muito,,,,difícil de limpar. Não serve só um simples detergente como é mencionado numa das vossas dicas !!!!!!
Ulemper
a limpesa
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Viva HD9220/20 Airfryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Coleção Viva HD9220/20 Airfryer
Πολινα
25/09/2019
Ελλάδα
Bekræftet køber
ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
Σκεφτόμουν ποια φριτεζα να αγοράσω με βάση αυτά που διάβασα και το ψάξιμο που έκανα διάλεξα αυτή. Πολυ Καλή επιλογή μέχρι στιγμής. Τηγανίζει εξαιρετικά κροκέτες, πατάτες και άλλα λαχανικά. Ιδανική για πιο υγιεινά φαγητά. Πολύ ευκολο καθάρισμα. Πρόβλημα είχα να βρω τα έξτρα εξαρτήματα που είναι για να ψήνεις, να φτιάχνεις κέικ κλπ. Τελικά αγόρασα απο εξωτερικό και ανυπομονώ να τα δοκιμάσω να δω πως θα μαγειρεύονται αυτά τα φαγητά.
Fordele
Δεν χρειάζεται λάδι, δεν είναι μόνο για τηγάνισμα
Ulemper
Δεν βρίσκεις εξαρτήματα και για άλλες χρήσεις που είναι
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer
Kronick
14/09/2019
Ελλάδα
Τέλεια φριτεζα
Πολύ νόστιμες πατάτες σαv του τηγανιού, με ελάχιστο λάδι!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HD9220/20 Airfryer
Sammenlignet med friske pommes frites tilberedt i en almindelig Philips-frituregryde.