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Skabt til at vare
Elkanden i metal HD9305, som er lavet af rustfrit stål og designet i Storbritannien, er sikker og holdbar med lang levetid
1,5 liter
2200 W
børstet metal
Holdbar og elegant elkande i metal, der er lavet af rustfrit stål, med lang levetid.
Knappen på elkanden er designet i Storbritannien, sikker og pålidelig.
Varmelegemet, der skjules af rustfrit stål, sikrer hurtig kogning og nem rengøring.
4.3
ud af 5
41
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
Elbon
25/03/2016
United Kingdom
A very good robust kettle.
This kettle has modern look and works very well. Has a good non drip spout. Easy to clean.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD9305/26 Kettle
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD9305/26 Kettle
Alpi2007
10/08/2018
Deutschland
Schöner Wasserkocher
Ich durfte diesen schönen Wasserkocher testen. Fassungsvermögen finde ich super mit 1,5l Den Deckel finde ich nicht so toll, da man ihm komplett aufklappen muss. Aber auch eine Kontrolllampe fehlt mir. Alles in allem ein gutes Gerät
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD9305/20 Wasserkocher
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD9305/20 Wasserkocher
TonvB10
17/05/2021
Nederland
Bekræftet køber
Prima waterkoker
Een mooie en goede waterkoker. Zeker deze kwaliteit/prijs verhouding.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD9305/20 Waterkoker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD9305/20 Waterkoker