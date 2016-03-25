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Elkande

HD9305/20

4.3

| (41) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt

Skabt til at vare

Elkanden i metal HD9305, som er lavet af rustfrit stål og designet i Storbritannien, er sikker og holdbar med lang levetid

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Rustfrit stål

Skabt til at vare

  • 1,5 liter

  • 2200 W

  • børstet metal

Lavet af rustfrit stål, sikker og holdbar

Lavet af rustfrit stål, sikker og holdbar

Holdbar og elegant elkande i metal, der er lavet af rustfrit stål, med lang levetid.

Knappen på elkanden er designet i Storbritannien, sikker og pålidelig

Knappen på elkanden er designet i Storbritannien, sikker og pålidelig

Knappen på elkanden er designet i Storbritannien, sikker og pålidelig.

Fladt varmelegeme til hurtig kogning og nem rengøring

Fladt varmelegeme til hurtig kogning og nem rengøring

Varmelegemet, der skjules af rustfrit stål, sikrer hurtig kogning og nem rengøring.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

41

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

1

25/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

A very good robust kettle.

This kettle has modern look and works very well. Has a good non drip spout. Easy to clean.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD9305/26 Kettle

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD9305/26 Kettle

10/08/2018

Deutschland

Deutschland

Schöner Wasserkocher

Ich durfte diesen schönen Wasserkocher testen. Fassungsvermögen finde ich super mit 1,5l Den Deckel finde ich nicht so toll, da man ihm komplett aufklappen muss. Aber auch eine Kontrolllampe fehlt mir. Alles in allem ein gutes Gerät

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD9305/20 Wasserkocher

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD9305/20 Wasserkocher

17/05/2021

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

Prima waterkoker

Een mooie en goede waterkoker. Zeker deze kwaliteit/prijs verhouding.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD9305/20 Waterkoker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD9305/20 Waterkoker

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