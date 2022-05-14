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  • Moderne design, der holder længe
  • Moderne design, der holder længe
  • Moderne design, der holder længe
  • Moderne design, der holder længe
  • Moderne design, der holder længe
  • Moderne design, der holder længe
  • Moderne design, der holder længe
  • Moderne design, der holder længe
  • Moderne design, der holder længe
  • Moderne design, der holder længe
  • Moderne design, der holder længe
  • Moderne design, der holder længe

Series 5000Elkedel i glas - let, 1,7 liter

HD9339/80

4.5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Moderne design, der holder længe
Vores elkedel i glas med en familiestørrelse på 1,7 l har et moderne design med en intuitiv blå lysindikator inde i basisenheden, der viser dig, når elkedlen er tændt.
Se alle fordele

Holdbart, krystalklart glas med sensorlys

Moderne design, der holder længe

  • 1,7 l

  • Aftageligt låg

  • Blå lysindikator

Fladt varmelegeme til hurtig kogning

Fladt varmelegeme til hurtig kogning

Et skjult varmelegeme i rustfrit stål sikrer hurtig kogning og nem rengøring.

Micro mesh-filter, der fanger bittesmå kalkpartikler

Micro mesh-filter, der fanger bittesmå kalkpartikler

Et aftageligt micro mesh-filter på udløbstuden fanger bittesmå kalkpartikler helt ned til 200 mikrometer og sikrer en klar kop.

Multisikkerhedssystem mod tørkogning

Multisikkerhedssystem mod tørkogning

Multisikkerhedssystem mod tørkogning med automatisk slukning, når vandet er klar.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.5

ud af 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

14/05/2022

Portugal

Portugal

Bekræftet køber

Excelente jarro

Funciona perfeitamente como esperado. Aquece rapidamente. Como é de vidro transparente consigo ver quando há calcário no fundo e poder retirar quando necessário.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 5000 HD9339/80 Jarro de vidro – leve, 1,7 litros

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 5000 HD9339/80 Jarro de vidro – leve, 1,7 litros

18/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

πολύ καλό προϊόν με καλή τιμή

Αρκετά καλή απόδοση , το καθάρισμα τησ γυάλινης επιφάνειασ λίγο δύσκολο με τα άλατα ,

Fordele

ποιότητα , τιμή και λειτουργικότητα

Ulemper

Καθαρισμός από άλατα τον νερού στην γυάλινη επιφάνεια

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 5000 HD9339/80 Γυάλινος Βραστήρας - ελαφρύς, 1,7 L

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 5000 HD9339/80 Γυάλινος Βραστήρας - ελαφρύς, 1,7 L

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