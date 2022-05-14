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1,7 l
Aftageligt låg
Blå lysindikator
Et skjult varmelegeme i rustfrit stål sikrer hurtig kogning og nem rengøring.
Et aftageligt micro mesh-filter på udløbstuden fanger bittesmå kalkpartikler helt ned til 200 mikrometer og sikrer en klar kop.
Multisikkerhedssystem mod tørkogning med automatisk slukning, når vandet er klar.
4.5
ud af 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
14/05/2022
Portugal
Bekræftet køber
Excelente jarro
Funciona perfeitamente como esperado. Aquece rapidamente. Como é de vidro transparente consigo ver quando há calcário no fundo e poder retirar quando necessário.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 5000 HD9339/80 Jarro de vidro – leve, 1,7 litros
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 5000 HD9339/80 Jarro de vidro – leve, 1,7 litros
Nick357
18/01/2024
Ελλάδα
Bekræftet køber
πολύ καλό προϊόν με καλή τιμή
Αρκετά καλή απόδοση , το καθάρισμα τησ γυάλινης επιφάνειασ λίγο δύσκολο με τα άλατα ,
Fordele
ποιότητα , τιμή και λειτουργικότητα
Ulemper
Καθαρισμός από άλατα τον νερού στην γυάλινη επιφάνεια
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 5000 HD9339/80 Γυάλινος Βραστήρας - ελαφρύς, 1,7 L
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 5000 HD9339/80 Γυάλινος Βραστήρας - ελαφρύς, 1,7 L