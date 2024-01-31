Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Kan hælde alt fra grøn te til babymad
Forskellige drikkevarer og ingredienser har brug for forskellige vandtemperaturer for at give den bedste smag. Med de forudindstillede knapper på foden af denne elegante kedel er det nemt at opnå den rette temperatur.
Metal
1,7 l
Låg med fjederlukkemekanisme
De forudindstillede temperaturindstillinger på 40, 60, 80 og 100 °C sikrer, at babymælk, te, pulverkaffe, suppe eller nudler har den rigtige temperatur. Spørg altid producenten af drikkevaren, hvilken temperatur der skal bruges for at få den bedste drik.
Holde varm-funktionen bevarer vandet i kedlen på en valgt temperatur, så du ikke behøver at koge vandet igen.
De praktiske indikator for vandstand, inklusive én-kops-indikator, sikrer, at du kun koger den mængde vand, du har brug for, så der spares både energi (én kop vand 250 ml vs 1 l) og vand, og du bidrager til et bedre miljø.
4.4
ud af 5
116
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produkt
Oumou
31/01/2024
Sverige
Its the best kettle I’ve ever bought
Never regret buying it, it’s has been the best so far because I didn’t get to change kettles every year or every three months It’s been holding on for the past four years
Denne anmeldelse blev foretaget for Avance Collection HD9359/90 Vattenkokare i metall – temp.kontroll, varmhållning
Denne anmeldelse blev foretaget for Avance Collection HD9359/90 Vattenkokare i metall – temp.kontroll, varmhållning
Michael_pdm
26/05/2025
Deutschland
Bekræftet køber
Praktischer und relativ zuverlässiger Wasserkocher
Am 14.April 2025 habe ich den dritten Wasserkocher von Philips erhalten, Modell HD 9359. Funktional unterscheidet er sich nicht von den ersten beiden. Die gleichen Optionen: Halten der Temperatur nach dem Kochen bis zu 30 Minuten, visuelle Kontrolle des Wasserstands, akustischer Alarm usw. Der erste Wasserkocher, Modell HD 9384/20, wurde im Juni 2013 gekauft. Mit der Zeit begann der Kocher Auslauf undicht zu werden und der Kalk- und Wasserfilter ging kaputt. Beim zweiten Wasserkocher trat kein Wasser aus, aber mit der Zeit versagte die Elektronik des Basisteils (der Ersatz kostet 2/3 des Kocherpreises). Der Kalk- und Wasserfilter (der Ersatz kostet 1/6 des Kocherpreises) wird leicht beschädigt. Als einzigen Nachteil möchte ich erwähnen, dass das Stromkabel etwas kurz ist, was eine bequeme Installation des Wasserkochers erschwert. Somit beträgt die durchschnittliche Lebensdauer meines Kochers 6 Jahre, was nicht schlecht ist.
Denne anmeldelse blev foretaget for Avance Collection HD9359/90 Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten
Denne anmeldelse blev foretaget for Avance Collection HD9359/90 Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten
Horst-Otto
06/01/2023
Deutschland
Bekræftet køber
Toller Wasserkocher!
Nach langem Suchen den idealen Wasserkocher gefunden. Gut zum Befüllen, Temperaturwahl für verschiedene Teesorten, optisch schön und qualitativ hochwertig!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Avance Collection HD9359/90 Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Avance Collection HD9359/90 Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten
Holde varm-funktionen bevarer vandets valgte temperatur i 30 minutter med en tolerance på ± 5 °C ved indstillinger under 100 °C. Ved 100 °C bibeholdes vandet på 90 °C < T < 100 °C for at undgå, at det koger igen.
25 % større end en almindelig Philips-elkedel HD9320 i metal.