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  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Avance CollectionMetalkedel - Temp.styring, hold varm

HD9359/90

4.4

| (116) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produkt

Kan hælde alt fra grøn te til babymad

Forskellige drikkevarer og ingredienser har brug for forskellige vandtemperaturer for at give den bedste smag. Med de forudindstillede knapper på foden af denne elegante kedel er det nemt at opnå den rette temperatur.

Se alle fordele

Med temperaturkontrol og holde varm-funktion

Kan hælde alt fra grøn te til babymad

  • Metal

  • 1,7 l

  • Låg med fjederlukkemekanisme

4 forudindstillede knapper til valg af drikkevarer og ingredienser

4 forudindstillede knapper til valg af drikkevarer og ingredienser

De forudindstillede temperaturindstillinger på 40, 60, 80 og 100 °C sikrer, at babymælk, te, pulverkaffe, suppe eller nudler har den rigtige temperatur. Spørg altid producenten af drikkevaren, hvilken temperatur der skal bruges for at få den bedste drik.

Holde varm-funktionen holder vandet på den indstillede temperatur*

Holde varm-funktionen bevarer vandet i kedlen på en valgt temperatur, så du ikke behøver at koge vandet igen.

Gem op til 69 % energi med kop-indikatorerne

Gem op til 69 % energi med kop-indikatorerne

De praktiske indikator for vandstand, inklusive én-kops-indikator, sikrer, at du kun koger den mængde vand, du har brug for, så der spares både energi (én kop vand 250 ml vs 1 l) og vand, og du bidrager til et bedre miljø.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

116

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produkt

31/01/2024

Sverige

Sverige

Its the best kettle I’ve ever bought

Never regret buying it, it’s has been the best so far because I didn’t get to change kettles every year or every three months It’s been holding on for the past four years

Denne anmeldelse blev foretaget for Avance Collection HD9359/90 Vattenkokare i metall – temp.kontroll, varmhållning

Denne anmeldelse blev foretaget for Avance Collection HD9359/90 Vattenkokare i metall – temp.kontroll, varmhållning

26/05/2025

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Praktischer und relativ zuverlässiger Wasserkocher

Am 14.April 2025 habe ich den dritten Wasserkocher von Philips erhalten, Modell HD 9359. Funktional unterscheidet er sich nicht von den ersten beiden. Die gleichen Optionen: Halten der Temperatur nach dem Kochen bis zu 30 Minuten, visuelle Kontrolle des Wasserstands, akustischer Alarm usw. Der erste Wasserkocher, Modell HD 9384/20, wurde im Juni 2013 gekauft. Mit der Zeit begann der Kocher Auslauf undicht zu werden und der Kalk- und Wasserfilter ging kaputt. Beim zweiten Wasserkocher trat kein Wasser aus, aber mit der Zeit versagte die Elektronik des Basisteils (der Ersatz kostet 2/3 des Kocherpreises). Der Kalk- und Wasserfilter (der Ersatz kostet 1/6 des Kocherpreises) wird leicht beschädigt. Als einzigen Nachteil möchte ich erwähnen, dass das Stromkabel etwas kurz ist, was eine bequeme Installation des Wasserkochers erschwert. Somit beträgt die durchschnittliche Lebensdauer meines Kochers 6 Jahre, was nicht schlecht ist.

Denne anmeldelse blev foretaget for Avance Collection HD9359/90 Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten

Denne anmeldelse blev foretaget for Avance Collection HD9359/90 Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten

06/01/2023

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Toller Wasserkocher!

Nach langem Suchen den idealen Wasserkocher gefunden. Gut zum Befüllen, Temperaturwahl für verschiedene Teesorten, optisch schön und qualitativ hochwertig!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Avance Collection HD9359/90 Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Avance Collection HD9359/90 Metallwasserkocher, Temperatursteuerung, Warmhalten

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Holde varm-funktionen bevarer vandets valgte temperatur i 30 minutter med en tolerance på ± 5 °C ved indstillinger under 100 °C. Ved 100 °C bibeholdes vandet på 90 °C &lt; T &lt; 100 °C for at undgå, at det koger igen.

  2. 25 % større end en almindelig Philips-elkedel HD9320 i metal.