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Udgået
4.1
ud af 5
802
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Manomi
27/10/2020
Danmark
Wakening up well rested!
Personally I can really sense a change in the way I wake up in the morning with this light, compared to my alarm set on my iPhone. With this wake-up light, I wake up more well rested, which is mainly due to the light changing as a simulation of the sunrise! I really have no negative comments, except the menu which can be a bit tricky to understand in the beginning.
Fordele
Wakening up well rested due to simulation of the sunrise
Ulemper
Menu can be a bit tricky to understand
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Dato for brug 2020-09-27
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SmartSleep HF3519/01 Wake-up Light
Dato for brug 2020-09-27
EjMereSøvnproblemer
21/12/2018
Danmark
Fantastisk hjælp til vintermorgenen
Før jeg fik dette ur kom jeg af og til for sent på arbejde om vinteren. Det gør jeg ikke længere. Jeg bruger også solnedgangen til at falde i søvn - og det virker. Jeg kan klart anbefale den og håber jeg kan få en ny, når pæren går.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HF3510/01 Wake-up Light – gør det mere behageligt at vågne
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HF3510/01 Wake-up Light – gør det mere behageligt at vågne
Pytte68
23/11/2018
Danmark
Alletiders produkt..
Jeg har givet fuld hus 5 Stjerner - for både et rigtig god produkt "Philips Wake-up" og for den flotte service jeg har fået fra "Phillips"
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HF3520/01 Wake-up Light
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HF3520/01 Wake-up Light